Galatasaray Kulübü, Metin Kurt'u andı

Galatasaray Kulübü, vefatının 10. yıl dönümünde eski futbolcusu Metin Kurt'u andı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Galatasaray Kulübü, Metin Kurt'u andı
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24 Ağustos 2022 16:32
Galatasaray Kulübü, ölümünün 10. yıl dönümünde eski futbolcusu Metin Kurt için anma mesajı yayımladı.

Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinde yer alan anma mesajında, "Galatasarayımızda altı sezon forma giyen, Brian Birch teknik direktörlüğünde üst üste üç şampiyonluk kazanan takımın en önemli parçalarından biri olan, 37 kez milli formayı terleten eski futbolcumuz Metin Kurt'u vefatının 10. yılında saygıyla ve rahmetle anıyoruz." denildi.



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