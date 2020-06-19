Galatasaray Kobe Bryant'ı unutmadı!

Süper Lig'in pandemi nedeniyle seyircisiz oynanması sebebiyle Galatasaray, tribünlere karton taraftarlar yerleştirdi.Karton taraftarlar arasında tanıdık isimler yer alırken, Kobe Bryant detayı da dikkat çekti. Sarı-kırmızılı ekip, ocak ayında trajik helikopter kazasında hayatını kaybeden Kobe Bryant'ın karton fotoğrafını da tribünlere yerleştirdi.Türk Telekom Stadı'nda, eski NBA efsanesi Kobe Bryant'ın maketini yer aldı.2011 yılında Türk Telekom Stadı'na ziyarette bulunan Kobe, oyuncular ve teknik direktör Fatih Terim'le tanışmış, "Ben artık bir Galatasaray taraftarıyım" demişti.Dünyaca ünlü basketbolcu, 2011 senesinde bir sponsorluk anlaşması dolayısıyla Türkiye'ye gelmişti.O dönemde Galatasaray'ı da ziyaret eden Kobe Bryant, sarı kırmızılı formayı sırtına geçirip takımın antrenmanına katılmış ve tüm oyuncularla vakit geçirmişti.