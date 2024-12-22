Galatasaray, Kayseri'ye karşı en farklı galibiyetini aldı

Galatasaray, Kayserispor deplasmanında 5-1 kazanarak rakibine karşı dış sahadaki en farklı ve gollü galibiyetini aldı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Galatasaray, Kayseri'ye karşı en farklı galibiyetini aldı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
22 Aralık 2024 19:17
Galatasaray, Kayserispor ile deplasmanda oynadığı maçlardaki en farklı ve gollü galibiyetini elde etti.

Kayseri deplasmanında 3 maç sonra kazanan Okan Buruk'un öğrencileri, toplamda 29. lig müsabakasında 13. galibiyetini elde etti. Sarı-kırmızılı ekip, daha önce dış sahada rakibine karşı en farklı galibiyeti 3-0'lık skorlarla aldı.

Galatasaray, bugünkü 5-1'lik skorla Kayserispor'a karşı rekabetteki en farklı ve gollü dış saha galibiyetini yaşadı.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery