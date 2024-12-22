Galatasaray, Kayseri'ye karşı en farklı galibiyetini aldı

Galatasaray, Kayserispor ile deplasmanda oynadığı maçlardaki en farklı ve gollü galibiyetini elde etti.
Kayseri deplasmanında 3 maç sonra kazanan Okan Buruk'un öğrencileri, toplamda 29. lig müsabakasında 13. galibiyetini elde etti. Sarı-kırmızılı ekip, daha önce dış sahada rakibine karşı en farklı galibiyeti 3-0'lık skorlarla aldı.
Galatasaray, bugünkü 5-1'lik skorla Kayserispor'a karşı rekabetteki en farklı ve gollü dış saha galibiyetini yaşadı.
Kayseri deplasmanında 3 maç sonra kazanan Okan Buruk'un öğrencileri, toplamda 29. lig müsabakasında 13. galibiyetini elde etti. Sarı-kırmızılı ekip, daha önce dış sahada rakibine karşı en farklı galibiyeti 3-0'lık skorlarla aldı.
Galatasaray, bugünkü 5-1'lik skorla Kayserispor'a karşı rekabetteki en farklı ve gollü dış saha galibiyetini yaşadı.