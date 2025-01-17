Galatasaray, kalesini gole kapatmakta zorlanıyor

Galatasaray, Süper Lig'de bu sezon çıktığı 19 maçın 15'inde kalesinde gol gördü.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Galatasaray, kalesini gole kapatmakta zorlanıyor
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17 Ocak 2025 23:28

Sarı Kırmızılılar, Trendyol Süper Lig'de bu sezon çıktığı 19 maçın 15'inde kalesinde gol gördü.

Teknik direktör Okan Buruk yönetiminde geçen 2 sezona oranla kalesini savunmakta zorlanan sarı-kırmızılı ekip, ligin geride kalan bölümde Çaykur Rizespor, Corendon Alanyaspor, Onvo Antalyaspor ve Sipay Bodrum FK maçları haricinde kalesini gole kapatamadı.

Sarı-kırmızılı ekip, sezonun geride kalan bölümünde 22 gol yedi.

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