Galatasaray, kalesini gole kapatamıyor

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev'i konuk etti.
Sarı-Kırmızılılar, 6. dakikada Davinson Sanchez ve 22. dakikada Abdülkerim Bardakcı'nın golleriyle 2-0 öne geçti. Ukrayna ekibi, 45. dakikada Vladyslav Vanat'ın golüyle skoru 2-1'e getirirken Galatasaray, 63. dakikadaVictor Osimhen'in penaltıdan attığı golle farkı yeniden 2'ye çıkardı. Dakikalar 68'i gösterirken Dinamo Kiev'de Andriy Yarmolenko, takımının 2. golünü attı ve skor 3-2'ye geldi. 82. dakikada ise Dinamo Kiev'de Andriy Yarmolenko, Galatasaray ağlarını bir kez daha havalandırdı ve skor 3-3'e geldi.
Bu sonucun ardından Galatasaray'da dikkat çeken bir istatistik ortaya çıktı.
Sarı-Kırmızılılar, tüm kulvarlarda üst üste çıktığı 11 maçta da kalesinde gol gördü.
İŞTE G.SARAY'IN SON 11 MAÇI
AZ Alkmaar 1-1 Galatasaray
Galatasaray 2-2 Eyüpspor
Sivasspor 2-3 Galatasaray
Malmö 2-2 Galatasaray
Galatasaray 4-3 Trabzonspor
Kayserispor 1-5 Galatasaray
Galatasaray 2-1 Göztepe
Galatasaray 2-2 Başakşehir
Başakşehir 1-2 Galatasaray
Hatayspor 1-1 Galatasaray
Galatasaray 3-3 Dinamo Kiev
Sarı-Kırmızılılar, 6. dakikada Davinson Sanchez ve 22. dakikada Abdülkerim Bardakcı'nın golleriyle 2-0 öne geçti. Ukrayna ekibi, 45. dakikada Vladyslav Vanat'ın golüyle skoru 2-1'e getirirken Galatasaray, 63. dakikadaVictor Osimhen'in penaltıdan attığı golle farkı yeniden 2'ye çıkardı. Dakikalar 68'i gösterirken Dinamo Kiev'de Andriy Yarmolenko, takımının 2. golünü attı ve skor 3-2'ye geldi. 82. dakikada ise Dinamo Kiev'de Andriy Yarmolenko, Galatasaray ağlarını bir kez daha havalandırdı ve skor 3-3'e geldi.
Bu sonucun ardından Galatasaray'da dikkat çeken bir istatistik ortaya çıktı.
Sarı-Kırmızılılar, tüm kulvarlarda üst üste çıktığı 11 maçta da kalesinde gol gördü.
İŞTE G.SARAY'IN SON 11 MAÇI
AZ Alkmaar 1-1 Galatasaray
Galatasaray 2-2 Eyüpspor
Sivasspor 2-3 Galatasaray
Malmö 2-2 Galatasaray
Galatasaray 4-3 Trabzonspor
Kayserispor 1-5 Galatasaray
Galatasaray 2-1 Göztepe
Galatasaray 2-2 Başakşehir
Başakşehir 1-2 Galatasaray
Hatayspor 1-1 Galatasaray
Galatasaray 3-3 Dinamo Kiev