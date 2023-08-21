Galatasaray kadroyu UEFA'ya bildirdi!

Galatasaray, Molde ile oynayacağı Şampiyonlar Ligi maçı için kadrosunu UEFA'ya bildirdi.

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Galatasaray kadroyu UEFA'ya bildirdi!
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21 Ağustos 2023 16:02
Son güncelleme 21 Ağustos 2023 16:21
Galatasaray'ın Molde ile oynayacağı Şampiyonlar Ligi maçının kadrosu belli oldu.

Sarı kırmızlı takım, Molde ile oynayacağı Şampiyonlar Ligi playoff turu maçları için UEFA'ya bildirdiği listeye Kerem Demirbay'ı ekledi.

Galatasaray'da yeni transferler Tete ve Hakim Ziyech listede yer almadı.

Kadroda yer alan isimler şu şekilde:

Kaleci: Fernando Muslera, Günay Güvenç, Jankat Yılmaz, Berk Balaban.

Defans: Leo Dubois, Angelino, Kaan Ayhan, Victor Nelsson, Emin Bayram, Abdülkerim Bardakcı, Ali Turap Bülbül, Kazımcan Karataş, Sacha Boey.

Orta saha: Fredrik Midtsjø, Kerem Demirbay, Berkan Kutlu, Sérgio Oliveira, Lucas Torreira, Caner Doğan, Baran Aksaka, Hamza Akman, Efe Akman.

Forvet: Kerem Aktürkoğlu, Mauro Icardi, Dries Mertens, Yunus Akgün, Wilfried Zaha, Halil Dervişoğlu, Barış Alper Yılmaz, Baran Demiroğlu, Cédric Bakambu.

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