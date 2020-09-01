Galatasaray Kadın Basketbol Takımı'nda sakatlık şoku!

Galatasaray Kadın Basketbol Takımı'na yıldız oyun kurucu Brian Hartley'den üzücü haber geldi.
Yıldız oyuncunun ön çapraz bağlarından sakatlandığı açıklandı.
Sarı - kırmızılılardan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Bria Hartley'nin yaşadığı talihsiz ön çapraz bağ sakatlığını büyük bir üzüntüyle öğrendik. Oyuncumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletir, sağlıklı bir rehabilitasyon sürecinin ardından en kısa zamanda parkelere dönmesini temenni ederiz."
Yıldız oyuncunun ön çapraz bağlarından sakatlandığı açıklandı.
Sarı - kırmızılılardan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Bria Hartley'nin yaşadığı talihsiz ön çapraz bağ sakatlığını büyük bir üzüntüyle öğrendik. Oyuncumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletir, sağlıklı bir rehabilitasyon sürecinin ardından en kısa zamanda parkelere dönmesini temenni ederiz."