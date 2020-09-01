Galatasaray Kadın Basketbol Takımı'nda sakatlık şoku!

Galatasaray Kadın Basketbol Takımı'nın oyun kurucusu Bria Hartley, ön çapraz bağlarından sakatlandı.

Galatasaray Kadın Basketbol Takımı'nda sakatlık şoku!
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01 Eylül 2020 11:53
Galatasaray Kadın Basketbol Takımı'na yıldız oyun kurucu Brian Hartley'den üzücü haber geldi.

Yıldız oyuncunun ön çapraz bağlarından sakatlandığı açıklandı.

Sarı - kırmızılılardan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bria Hartley'nin yaşadığı talihsiz ön çapraz bağ sakatlığını büyük bir üzüntüyle öğrendik. Oyuncumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletir, sağlıklı bir rehabilitasyon sürecinin ardından en kısa zamanda parkelere dönmesini temenni ederiz."

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