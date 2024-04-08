Galatasaray: 'İyi oyundu, iyi oynadık!'

2023 Süper Kupası'nda Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki oynanacak karşılaşma Sarı-Lacivertlilerin sahadan çekilmesiyle yarıda kaldı.
Galatasaray sosyal medya hesabından flaş bir paylaşımda bulundu. Sarı-kırmızılılar paylaşımda "good game, well play" (iyi oyun, iyi oynandı) ifadelerinin kısaltmasını kullandı.
İşte Galatasaray'ın o paylaşımı:
Galatasaray sosyal medya hesabından flaş bir paylaşımda bulundu. Sarı-kırmızılılar paylaşımda "good game, well play" (iyi oyun, iyi oynandı) ifadelerinin kısaltmasını kullandı.
İşte Galatasaray'ın o paylaşımı:
gg wp.
— Galatasaray EN (@Galatasaray) April 7, 2024
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