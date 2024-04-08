Galatasaray: "İyi oyundu, iyi oynadık!"

Galatasaray sosyal medya hesabından Süper Kupa için bir paylaşımda daha bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Galatasaray: 'İyi oyundu, iyi oynadık!'
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07 Nisan 2024 21:58
Son güncelleme 08 Nisan 2024 00:18
2023 Süper Kupası'nda Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki oynanacak karşılaşma Sarı-Lacivertlilerin sahadan çekilmesiyle yarıda kaldı.

Galatasaray sosyal medya hesabından flaş bir paylaşımda bulundu. Sarı-kırmızılılar paylaşımda "good game, well play" (iyi oyun, iyi oynandı) ifadelerinin kısaltmasını kullandı.

İşte Galatasaray'ın o paylaşımı:

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