Galatasaray'ın zorlu fikstürü başlıyor!

Galatasaray'ın 22 günde 6 maçlık zorlu fikstürü, bugün itibarıyla başlıyor.



Konyaspor 'u saat 16.00'da NEF Stadı'nda konuk edecek olan Sarı- Kırmızılı ekip, perşembe günü Avrupa Ligi'nde Rusya'da Lokomotiv Moskova karşısına çıkacak.



Bu zorlu mücadelenin dönüşünde Aslan'ı Vodafone Park'taki Beşiktaş derbisi bekliyor.



Ligdeki bir sonraki sınavını iç sahada Gaziantep'e karşı verecek olan Cim Bom, ardından tekrar Avrupa Ligi'nde Moskova temsilcisi ile kozlarını paylaşacak, zorlu maç bu defa İstanbul'da oynanacak.



Kritik periyot, Süper Lig'deki Karagümrük deplasmanıyla son bulacak ve liglere milli maçlar nedeniyle bir ara daha verilecek.



Sarı-kırmızılılarda bu zorlu fikstürü en az hasarla atlatıp, her iki kulvarda da zirve iddiasını sürdürme hesapları yapılıyor.





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