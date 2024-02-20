Galatasaray'ın Sparta Prag maçına İngiliz hakem

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş turunda karşılaşacağı Sparta Prag maçını yönetecek hakem açıklandı.
22 Şubat Perşembe günü oynanacak olan mücadelede İngiliz hakem Anthony Taylor düdük çalacak.
İşte Anthony Taylor'ın yönettiği maçlarda Türk takımları;
22 Şubat Perşembe günü oynanacak olan mücadelede İngiliz hakem Anthony Taylor düdük çalacak.
İşte Anthony Taylor'ın yönettiği maçlarda Türk takımları;
23 Ağustos 2023
Molde 2-3 Galatasaray
20 Şubat 2020
Sporting Lizbon 3-1 Başakşehir
14 Kasım 2019
Türkiye 0-0 İzlanda
13 Eylül 2017
Porto 1-3 Beşiktaş
15 Ekim 2013
Türkiye U21 1-0 Polonya U21
Molde 2-3 Galatasaray
20 Şubat 2020
Sporting Lizbon 3-1 Başakşehir
14 Kasım 2019
Türkiye 0-0 İzlanda
13 Eylül 2017
Porto 1-3 Beşiktaş
15 Ekim 2013
Türkiye U21 1-0 Polonya U21
GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU