Galatasaray'ın Sparta Prag maçına İngiliz hakem

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş turunda karşılaşacağı Sparta Prag maçını İngiliz hakem Anthony Taylor yönetecek.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Galatasaray'ın Sparta Prag maçına İngiliz hakem
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
20 Şubat 2024 12:40
Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş turunda karşılaşacağı Sparta Prag maçını yönetecek hakem açıklandı.

22 Şubat Perşembe günü oynanacak olan mücadelede İngiliz hakem Anthony Taylor düdük çalacak.

İşte Anthony Taylor'ın yönettiği maçlarda Türk takımları;

23 Ağustos 2023
Molde 2-3 Galatasaray

20 Şubat 2020
Sporting Lizbon 3-1 Başakşehir

14 Kasım 2019
Türkiye 0-0 İzlanda

13 Eylül 2017
Porto 1-3 Beşiktaş

15 Ekim 2013
Türkiye U21 1-0 Polonya U21




GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery