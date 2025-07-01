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Galatasaray'ın şartlarını kabul etti: Lucas Perri!

Fernando Muslera'nın ayrılışıyla birlikte kaleci arayışlarını sürdüren Galatasaray, Lyon forması giyen Brezilyalı eldiven Lucas Perri ile anlaştı.

calendar 01 Temmuz 2025 08:07
Haber: beIN Sports, Fotoğraf: Imago
Galatasaray'ın şartlarını kabul etti: Lucas Perri!
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Kaleci transferi için arayışlarını sürdüren Galatasaray'ın, Lyon forması giyen Lucas Perri'yi ikna ettiği öne sürüldü.

LUCAS PERRI İLE ANLAŞILDI

Bein Sports'ta yer alan habere göre Galatasaray, Lucas Perri ile el sıkıştı. Oyuncu tarafı, Galatasaray'a gelmeye istekli olduğunu ve şartları kabul ettiğini belirtti. Ancak, Lyon kulübü ile bonservis pazarlığı devam edecek.
PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezon Lyon kalesini 45 maçta koruyan Brezilyalı eldiven, kalesinde 60 gol gördü, 13 kez de kalesini gole kapamayı başardı. Küme düşürülen Lyon ile 2028'e kadar sözleşmesi bulunan Perri'nin piyasa değeri 10 milyon Euro. 
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