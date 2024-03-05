'Galatasaray'ın paylaştığı salıncak, Rashica'nın rövanşı!'

Galatasaray'ın ezeli rakibi Beşiktaş'ı deplasmanda 1-0 mağlup ettiği karşılaşma sonrası iki kulüp arasında 'paylaşım krizi' yaşandı.
Müsabakanın ardından CimBom'un sosyal medya hesaplarından, Sarı-Lacivertli bir salıncağa oturmuş üzgün bir kartal görseli paylaşıldı. Yardımcılarının vesilesiyle bu paylaşımdan haberdar olan Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, Sarı-Kırmızılı yöneticilere sert bir tepki gösterdi. İki taraf arasında gerginlik yaşanmasına neden 'paylaşım krizi'nin perde arkasında ise ilginç detaylar yatıyor.
SEZON BAŞINDA GÜNDEM OLDU
Sarı-Kırmızılı yetkililer, salıncak paylaşımıyla sezon başında Rashica transferinde ezeli rakibinin kendilerine yaptığı göndermeye yanıt verdiklerini dile getiriyor... Rashica transferinde kullanılan videoda G.Saray stadyumu görüntülerinin, 14 Haziran 2012'de Türk Telekom Arena'da düzenlenmiş olan 10. Türkçe Olimpiyatları etkinliğinden olduğu iddiası gündemi sallamıştı... Derbi sonrası da G.Saray'dan Rashica'nın tanıtım görsellerine benzer içeriklerle gönderme yapıldı. Sarı-Kırmızılılar'ın salıncak paylaşımı ise 20 milyon sınırına ulaştı...
'SADECE MİYAVLAMA DUYDUK!'
Olayların ardından Beşiktaş resmi sosyal medya hesabından "Tenhada özür dileyip süklüm büklüm olanların dışarıda kükrediğini söylüyorlar. Oysa biz sadece miyavlama duyduk!" ifadeleriyle bir cevap geldi. G.Saray İkinci Başkanı Metin Öztürk ise "Pardon kazandık diye mi özür dileyelim ya da puan farkı 26 olduğu için mi? Kurucu başkanımıza küfür edeceksiniz. Sahaya su atacaksınız 90 dakika. Hayır o paylaşım orada kalacak" dedi.
Müsabakanın ardından CimBom'un sosyal medya hesaplarından, Sarı-Lacivertli bir salıncağa oturmuş üzgün bir kartal görseli paylaşıldı. Yardımcılarının vesilesiyle bu paylaşımdan haberdar olan Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, Sarı-Kırmızılı yöneticilere sert bir tepki gösterdi. İki taraf arasında gerginlik yaşanmasına neden 'paylaşım krizi'nin perde arkasında ise ilginç detaylar yatıyor.
SEZON BAŞINDA GÜNDEM OLDU
Sarı-Kırmızılı yetkililer, salıncak paylaşımıyla sezon başında Rashica transferinde ezeli rakibinin kendilerine yaptığı göndermeye yanıt verdiklerini dile getiriyor... Rashica transferinde kullanılan videoda G.Saray stadyumu görüntülerinin, 14 Haziran 2012'de Türk Telekom Arena'da düzenlenmiş olan 10. Türkçe Olimpiyatları etkinliğinden olduğu iddiası gündemi sallamıştı... Derbi sonrası da G.Saray'dan Rashica'nın tanıtım görsellerine benzer içeriklerle gönderme yapıldı. Sarı-Kırmızılılar'ın salıncak paylaşımı ise 20 milyon sınırına ulaştı...
'SADECE MİYAVLAMA DUYDUK!'
Olayların ardından Beşiktaş resmi sosyal medya hesabından "Tenhada özür dileyip süklüm büklüm olanların dışarıda kükrediğini söylüyorlar. Oysa biz sadece miyavlama duyduk!" ifadeleriyle bir cevap geldi. G.Saray İkinci Başkanı Metin Öztürk ise "Pardon kazandık diye mi özür dileyelim ya da puan farkı 26 olduğu için mi? Kurucu başkanımıza küfür edeceksiniz. Sahaya su atacaksınız 90 dakika. Hayır o paylaşım orada kalacak" dedi.
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