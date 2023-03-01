Liverpool'la sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Naby Keita için Galatasaray'ın devreye girmesi ve 28 yaşındaki futbolcunun da bu transfere sıcak bakması, İngiltere'de olay yarattı.Özellikle Liverpool taraftarları, Keita ile mutlaka yeni kontrat yapılması ve Galatasaray'a kaptırılmaması gerektiğini dile getiriyor. Liverpool'un kulüp olarak son dönemde hatalı transfer kararlarına imza attığı, olası bir Keita ayrılığının da bu hatalar zincirine ekleneceği yönünde görüş belirtiliyor. Teknik patron Jürgen Klopp'un da önümüzdeki günlerde Naby Keita'nın durumu hakkında bir açıklama yapması bekleniyor.Sezon başında sakatlığı sebebiyle aylarca formasından uzak kalan Keita, geri döndükten sonra hamle oyuncusu olarak kullanılıyor. Gineli orta saha oyuncusu, henüz Liverpool'dan yeni bir teklif gelmediği için, kendisiyle ilgilenen kulüplerin getirdiği teklifleri değerlendiriyor. Galatasaray'ın tecrübeli orta saha konusunda oldukça şanslı olduğu ifade ediliyor. Eğer Liverpool oyuncuya yeni sözleşme önermezse, Keita'nın yaz döneminde Galatasaray'a bonservis bedeli olmadan imza atmasına yüksek ihtimal gözüyle bakılıyor.Sezon sonunda Liverpool'la sözleşmesi bitecek olan 28 yaşındaki Gineli orta saha oyuncusunun, Cim Bom'a yeşil ışık yaktığı öğrenildi. Bu sezon sakatlık sebebiyle İngiltere'de ligin ilk bölümünü kaçıran, ancak son haftalarda hocası Klopp'un hamle oyuncusu olarak kullandığı tecrübeli futbolcu, Liverpool'un yeni sezon planları arasında yer almıyor.Türkiye'ye transfer olmaya sıcak bakan Keita ile kontrat detaylarını görüşmeye hazırlanan Sarı Kırmızılılar bu transferden bir hayli umutlu. Galatasaray Yönetimi, 31 Mayıs'a kadar Keita da dahil olmak üzere tüm transfer operasyonunu tamamlamayı hedefliyor.