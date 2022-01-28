Galatasaray'ın Mustafa Muhammed planları yattı!

Fildışi'nı penaltılarla eleyen Mısır, Afrika Kupası'nda çeyrek finale kalınca Mustafa Muhammed'in dönüş tarihi uzadı.
Mısır adına turnuvadaki 4 maçta da görev yapan Muhammed henüz gol atamadı ve Galatasaray'ın 24 yaşındaki golcüyü yüksek rakamlara satma planı tutmadı.
Afrika Kupası düşünülerek sözleşmesindeki 4 milyon dolar satın alma opsiyonu kullanılan Mustafa, milli takımda kendisinden beklenen patlamayı yapamadı.
Mısır adına turnuvadaki 4 maçta da görev yapan Muhammed henüz gol atamadı ve Galatasaray'ın 24 yaşındaki golcüyü yüksek rakamlara satma planı tutmadı.
Afrika Kupası düşünülerek sözleşmesindeki 4 milyon dolar satın alma opsiyonu kullanılan Mustafa, milli takımda kendisinden beklenen patlamayı yapamadı.