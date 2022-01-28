Galatasaray'ın Mustafa Muhammed planları yattı!

Muhammed, Afrika Uluslar Kupası'nda henüz gol atamadı ve Galatasaray'ın 24 yaşındaki golcüyü yüksek rakamlara satma planı tutmadı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; EPA
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Galatasaray'ın Mustafa Muhammed planları yattı!
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28 Ocak 2022 13:50
Mustafa Muhammed
Mustafa Muhammed
Galatasaray
Fildışi'nı penaltılarla eleyen Mısır, Afrika Kupası'nda çeyrek finale kalınca Mustafa Muhammed'in dönüş tarihi uzadı.

Mısır adına turnuvadaki 4 maçta da görev yapan Muhammed henüz gol atamadı ve Galatasaray'ın 24 yaşındaki golcüyü yüksek rakamlara satma planı tutmadı.

Afrika Kupası düşünülerek sözleşmesindeki 4 milyon dolar satın alma opsiyonu kullanılan Mustafa, milli takımda kendisinden beklenen patlamayı yapamadı. 

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