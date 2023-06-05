Galatasaray'ın kutlamalarında şarkılar konuştu! İşte futbolcuların tercihi

Oyuncuların seçtikleri müziklerle podyuma çıkma geleneği devam etti. İcardi, 'Aşkın olayım', Muslera 'Sen var ya sen' dedi. Kerem ise Şampiyonlar Ligi'ni seçti.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'ın kutlamalarında şarkılar konuştu! İşte futbolcuların tercihi
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05 Haziran 2023 10:24
Son güncelleme 05 Haziran 2023 10:26
Kupa töreninde yine klasikleşen oyuncuların kendi seçtikleri müzikle sahneye çıkma geleneği devam etti.

Sezonun flaş ismi İcardi, tahmin edildiği gibi Simge'nin 'Aşkın olayım' şarkısını seçerken, Muslera ise "Sen var ya sen" şarısıyla podyuma çıktı.

Sarı kırmızılı oyuncuların şarkı seçimleri şöyle oldu:

ABDÜLKERIM: Sezen Aksu-Doymadım Doyamadım,

GOMIS: Aleyna Tilki-O Sen Olsan Bari,

MERTENS: Life is Life,

KAZIMCAN: 2Pac-All Eyez On Me,

KEREM: Şampiyonlar Ligi müziği,

DUBOIS: Gloria Gaynor-I Will Survive,

TORREIRA: Lil Cake, Migrantes, Nico Valdi- Mercho,

ZANIOLO: Macklemore-Can 't Hold Us,

BOEY: Werenoi- Chemin D'or,

NELSSON: DVBBS, Borgeous.

Abdülkerim ve Emre Taşdemir; Ahmet Çalık formasıyla çıktı. O sırada "Doymadım doyamadım" şarkısı çalınırken Okan Buruk ve futbolcular duygusal anlar yaşadı.

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