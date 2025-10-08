Galatasaray'ın kış transfer hedefi: Lookman

Süper Lig'de üst üste dördüncü şampiyonluğunu hedefleyen ve Şampiyonlar Ligi'nde bir üst tura çıkma mücadelesi veren Galatasaray , sahadaki başarı kadar transferde de iddialı adımlar atmaya hazırlanıyor.

Sarı-Kırmızılı ekip, kış transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek için çalışmalara hız verdi. Listenin zirvesinde ise tanıdık bir isim yer alıyor: Ademola Lookman.

BURUK'UN VAZGEÇEMEDİĞİ HEDEF: LOOKMAN

Teknik direktör Okan Buruk'un yaz transfer döneminde kadrosunda görmeyi çok istediği Nijeryalı hücum oyuncusu Ademola Lookman, bir kez daha Galatasaray'ın radarına girdi. Yaz aylarında transferi için ciddi girişimlerde bulunulan Lookman'la temasların hiç kesilmediği öğrenildi.

27 yaşındaki yıldız futbolcu; kanatlar, forvet arkası ve hatta ileri uçta görev yapabilmesiyle Buruk'un sistemine uygun bir profil çizerken, kadro planlamasında esneklik sağlıyor. Galatasaray yönetimi, özellikle Barış Alper Yılmaz'ın transfer olasılığına karşılık Lookman'ı ciddi bir alternatif olarak görüyor.

RESMİ TEKLİF YOLDA

Sezon başında Serie A'da iyi bir grafik çizen ancak bu sezon Atalanta'da düzenli forma şansı bulamayan Lookman için Galatasaray cephesi resmi teklif yapmaya hazırlanıyor. Oyuncunun durumunu yakından takip eden Sarı-Kırmızılı yetkililer, kış transfer döneminde Atalanta'ya masaya oturacak.

OSIMHEN FAKTÖRÜ DEVREDE

Galatasaray'ın transferdeki en büyük kozlarından biri de Victor Osimhen olacak. Napoli'nin yıldız golcüsü ve Lookman, Nijerya Milli Takımı'ndan yakın dost. Cim Bom'un planı, Osimhen'in bu dostluğu kullanarak Lookman'ı Galatasaray'a gelmeye ikna etmesi. Osimhen'in sürece aktif olarak dahil olabileceği ifade ediliyor.

PARLAYAN KARİYER, DÜŞEN SÜRELER

Londra doğumlu olan ve hem Nijerya hem İngiltere vatandaşlığı bulunan Lookman, futbola Charlton altyapısında başladı. Henüz 20 yaşındayken 10 milyon Euro karşılığında Everton'a transfer olan Lookman, sonrasında RB Leipzig, Fulham ve Leicester City formalarını giydi.

2022 yazında 11 milyon Euro'ya Atalanta'nın yolunu tutan Nijeryalı yıldız, İtalyan ekibiyle 121 resmi maçta 52 gol ve 25 asist üreterek dikkatleri üzerine çekti. Ancak bu sezon yaşadığı süre sıkıntısı, Lookman'ı yeni bir maceraya itebilir.

TRANSFER PLANLAMASINDA ÖNCELİK

Hem yerli-yabancı dengesi hem de rotasyonda yaşanan sıkıntılar göz önünde bulundurulduğunda, Ademola Lookman transferi Galatasaray için büyük önem taşıyor. Yönetim ve teknik heyet, bu hamlenin sezonun ikinci yarısında fark yaratacak kilit bir takviye olabileceğine inanıyor.