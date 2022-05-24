Galatasaray'ın Kerem planı: Satış olmazsa zam

Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu'nun durumuna 11 Haziran'daki kongrede göreve gelecek yeni yönetim karar verecek.



Kriz ortamından rahatsız olan genç futbolcu, kariyeri adına Avrupa'ya gitmek istiyor. Kerem'i en çok isteyen kulüp ise Lyon...



İki başkan adayının da Kerem için planı aynı. 15 milyon Euro civarında teklifler değerlendirilecek ve Kerem'in satışıyla yaz transfer bütçesi çıkacak. Teklifler 10'un altında kalırsa Kerem satılmayacak.



Ancak 23 yaşındaki yıldız futbolcu kalması halinde ücretinde iyileştirme bekliyor. Takımın en iyisi olduğu sezonda 7 milyon TL alan Kerem'den tüm yabancılar daha fazla kazanıyor.



Yeni sezon için garanti parası 8 milyon TL olan sarı-kırmızılı oyuncu kalırsa yüzde 100'e yakın zam yapılacak ve maaş rahatsızlığı giderilecek.



