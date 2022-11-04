Galatasaray'ın kapısından döndü, Avrupa Ligi'nde kral oldu

Galatasaray'ın sezon başında kadrosuna katmak için her yolu denediği yıldız oyuncu Evander, Avrupa Ligi'ne damga vurdu.

, Fotoğraf; EPA
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Galatasaray'ın kapısından döndü, Avrupa Ligi'nde kral oldu
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04 Kasım 2022 11:21
Evander Ferreira
Evander Ferreira
FC Midtjylland
Galatasaray yeni sezona tamamen yenilenerek girdi. Sarı - kırmızılılarda Burak Elmas yönetiminin ardından göreve gelen Dursun Özbek yönetimi, teknik direktörlüğe Okan Buruk'u getirerek birçok önemli transfere imza attı.

EVANDER KAPIDAN DÖNDÜ

Icardi, Torreira, Seferovic, Oliveira ve Mertens gibi yıldızları kadrosuna katan sarı - kırmızılılar istedikleri bazı oyuncuları ise kadroya katamadı. Bu isimlerin başında ise, Mitjylland'ın Brezilyalı yıldızı Evander geliyor. Sarı-kırmızılı yönetim transferin son gününe kadar yıldız oyuncuyu transfer etmek için girişimlerini sürdürdü.

Evinde Galatasaray maçları izlerken çekilmiş fotoğraflarını sosyal medya hesaplarında paylaşan ve sarı - kırmızlı formayı giymeyi çok isteyen yıldız oyuncu, transfer gerçekleşmeyince takımına odaklandı.

Evander'in Ağustos ayında kendisine ait Instagram hesabından yaptığı paylaşım;



AVRUPA LİGİ'NDE ASİST KRALI OLDU

Midtjylland formasıyla UEFA Avrupa Ligi'nde de mücadele eden Evander harika bir sezon geçiriyor. Başarılı oyuncu beş asistle UEFA Avrupa Ligi grup aşamasının asist kralı oldu. 24 yaşındaki oyuncu Avrupa Ligi grup aşamasında sahaya çıktığı altı maçta bir gol atarken, dört kez de asist yaptı.

Evander, bu sezon tüm kulvarlarda ise 19 kez forma giydi. Yıldız oyuncu bu maçlarda yedi gol atarken, dört kez de asist yapmayı başardı.

2. BAKASETAS, 3. ROSSI 

Beş asistle UEFA Avrupa Ligi'nde lider durumda olan Evander'i dört asistle Trabzonspor'dan Bakasetas ile üç asistle Fenerbahçe'den Rossi takip etti. 

 

 

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