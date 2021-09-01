Galatasaray'ın KAP'a bildirdiği Halil Dervişoğlu İstanbul'da

Galatasaray, Halil Dervişoğlu'nun transfer sürecinde istediğini aldı ve transferi KAP'a bildirdi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Galatasaray.org
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Galatasaray'ın KAP'a bildirdiği Halil Dervişoğlu İstanbul'da
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01 Eylül 2021 03:35
Galatasaray'ın KAP açıklaması yaptığı Halil Dervişoğlu, İstanbul'a geldi.

İstanbul Havalimanı'nda basın mensuplarına kısa bir açıklama yapan Halil Dervişoğlu: "Çok mutluyum. İnşallah 1 sezon daha Galatasaray'da geçireceğim. Ailecek çok mutluyuz"

İşte KAP'a yapılan açıklama:

"Profesyonel Futbolcu Halil İbrahim Dervişoğlu ve Kulübü Brentford F.C. Limited ile oyuncunun 2021-2022 sezonu sonuna kadar geçici transferi ve ön alım hakkı konusunda görüşmelere başlanmıştır."

İSTANBUL'A GELDİ

Brentford ile anlaşma sağlayan Galatasaray'ın yeni transferi Halil Dervişoğlu İstanbul'a iniş yaptı. Milli oyuncunun sağlık kontrollerinden geçerek akşam saatlerinde ise sarı-kırmızılı kulüp ile resmi sözleşme imzalaması bekleniyor.

8 MİLYON TL MAAŞ ALACAK

Halil Dervişoğlu, Galatasaray'dan yıllık 8 milyon TL garanti maaş alacak. 


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