Galatasaray'ın 'Joker'ine Fransa'dan talip!

Lyon, Galatasaray forması giyen Kaan Ayhan'ı kadrosuna katmak istiyor. İşte detaylar...

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'ın 'Joker'ine Fransa'dan talip!
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08 Temmuz 2024 22:58
Gelecek sezonun transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'ın yıldızlarına teklifler gelmeye devam ediyor.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Lyon, Galatasaray'dan Kaan Ayhan'la ilgileniyor.

Haberde; Fransız ekibinin, bu transfer için maksimum 5 milyon euro bütçe ayırdığı belirtildi.

G.SARAY GÖNDERMEK İSTEMİYOR

Galatasaray, sağ bek, stoper ve orta saha mevkilerinde forma giyebilen tecrübeli oyuncuyu takımda tutmak istiyor.

EURO 2024'te A Milli Takım formasıyla başarılı bir performans sergileyen oyuncunun geleceği kısa süre içinde netleşecek.

GALATASARAY'DA RAKAMLARI

29 yaşındaki futbolcunun Galatasaray'daki sözleşmesi 2026 yılında sona erecek. Tecrübeli orta saha sarı kırmızılı forma ile çıktığı 55 maçta 2 gol ve 3 asistlik performans sergiledi. 

 
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