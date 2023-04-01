Galatasaray'ın ilk planı: Baskı

Adana Demirspor ile karşılaşacak Galatasaray, rakibinin fişini ilk yarıda çekmek istiyor.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'ın ilk planı: Baskı
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01 Nisan 2023 10:52
Milli ara boyunca Adana Demirspor maçına hazırlanan Okan Buruk, rakibi karşısına çıkaracağı kadroyu büyük ölçüde netleştirdi.

Savunmada Boey, Nelsson, Abdülkerim ve Adekugbe'ye şans verecek Buruk, orta alanda Torreira-Oliveira ikilisine dönecek. Kanatlarda ise Kerem ile Rashica'yı oynatacak. 10 numarada ise ibre Mertens'te.

Uzun süredir sahalardan uzak kalan Dries Mertens ve Yunus Akgün arasında tercihini Belçikalı yıldızdan yana kullanacak.

Buruk, maçın taktiğini ise ön alan baskısına vurgu yaptı. Hücum oyuncularından pres isteyen tecrübeli hoca, arka alandaki oluşması muhtemel boşluk için ise Torreira'yı görevlendirdi. Buruk, erken golle takımı coşturmayı hedefliyor. 

 
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