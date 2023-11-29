UEFA Gençlik Ligi A Grubu 5. hafta maçında Galatasaray, Manchester United ile karşı karşıya geldi. Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda maçı Galatasaray, 1-0'lık skorla kazandı.
Karşılaşmada Galatasaray'a galibiyeti getiren golü 11. dakikada Baran Demiroğlu attı.
Bu sonucun ardından Galatasaray, 6 puana yükseldi. Manchester United, 4 puanda kaldı.
Galatasaray, grubun son haftasında Kopenhag deplasmanına gidecek. Manchester United, sahasında Bayern Münih'i ağırlayacak.
Karşılaşmada Galatasaray'a galibiyeti getiren golü 11. dakikada Baran Demiroğlu attı.
Bu sonucun ardından Galatasaray, 6 puana yükseldi. Manchester United, 4 puanda kaldı.
Galatasaray, grubun son haftasında Kopenhag deplasmanına gidecek. Manchester United, sahasında Bayern Münih'i ağırlayacak.
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