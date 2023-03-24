Galatasaray'ın finaldeki rakibi belli oldu

Galatasaray Çağdaş Faktoring Kadın Basketbol Takımı'nın FIBA Avrupa Kupası finalindeki rakibi, Fransa temsilcisi LDLC ASVEL oldu.



Sarı-kırmızılıların İtalya ekibi Umana Reyer'i eleyerek ilk finalist olduğu Avrupa Kupası'nın diğer yarı final eşleşmesinde, Fransa takımları Villeneuve-d'Ascq ile LDLC ASVEL karşılaştı.



Evindeki ilk maçı 84-80 kazanan LDLC ASVEL, deplasmanda çıktığı rövanş karşılaşmasında da 71-69 galip gelerek adını finale yazdırdı.



Galatasaray Çağdaş Faktoring ile LDLC ASVEL arasındaki final maçları, 5 ve 12 Nisan'da yapılacak.





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