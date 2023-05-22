Galatasaray'ın dinamosu: Lucas Torreira

alatasaray'ın sezon başı Arsenal'den 6 milyon Euro bonservisle transfer ettiği Lucas Torreira, bulunduğu mevkide savaşçı ve mücadeleci yapısı ile takımının adeta bel kemiği olmayı başardı.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'ın dinamosu: Lucas Torreira
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22 Mayıs 2023 09:45
Galatasaray'da son dönemde Mauro Icardi'nin üst düzey performansı konuşulurken, elde edilen başarıdaki en büyük pay sahiplerinden biri de şüphesiz ki Lucas Torreira oldu. Sezon başında 6 milyon Euro'luk bonservis bedeli ile Arsenal'den transfer edilen Uruguaylı orta saha oyuncusu, bulunduğu mevkide savaşçı ve mücadeleci yapısı ile takımının adeta bel kemiği olmayı başardı.

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Merkezde geçit vermeyen Torreira, zaman zaman da takımının ataklarını yönlendirirken, sahada ise adeta iki kişilik bir oyun ortaya koyuyor. 27 yaşındaki yıldız futbolcu için İtalya Serie A takımlarının da devrede olduğu öğrenilirken, Galatasaray Yönetimi'nin ise Torreira'yı bırakmaya hiç niyeti yok.

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