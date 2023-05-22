Galatasaray'ın dinamosu: Lucas Torreira

Galatasaray'da son dönemde Mauro Icardi'nin üst düzey performansı konuşulurken, elde edilen başarıdaki en büyük pay sahiplerinden biri de şüphesiz ki Lucas Torreira oldu. Sezon başında 6 milyon Euro'luk bonservis bedeli ile Arsenal'den transfer edilen Uruguaylı orta saha oyuncusu, bulunduğu mevkide savaşçı ve mücadeleci yapısı ile takımının adeta bel kemiği olmayı başardı.
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Merkezde geçit vermeyen Torreira, zaman zaman da takımının ataklarını yönlendirirken, sahada ise adeta iki kişilik bir oyun ortaya koyuyor. 27 yaşındaki yıldız futbolcu için İtalya Serie A takımlarının da devrede olduğu öğrenilirken, Galatasaray Yönetimi'nin ise Torreira'yı bırakmaya hiç niyeti yok.
İLGİLENEN TAKIM ÇOK
Merkezde geçit vermeyen Torreira, zaman zaman da takımının ataklarını yönlendirirken, sahada ise adeta iki kişilik bir oyun ortaya koyuyor. 27 yaşındaki yıldız futbolcu için İtalya Serie A takımlarının da devrede olduğu öğrenilirken, Galatasaray Yönetimi'nin ise Torreira'yı bırakmaya hiç niyeti yok.