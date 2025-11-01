Galatasaray'ın derbi kozu Okan Buruk!

Galatasaray'ın başında 100. lig galibiyetini Göztepe'den alan Okan Buruk, ezeli rakiplerine karşı derbilerde büyük üstünlük kurdu.
Trabzonspor'a karşı oynadığı son 6 maçı kazanan sarı-kırmızılı takım, Okan Buruk döneminde derbi zaferlerine alıştı.
Son 4 sezonda Fenerbahçe'yi 5, Beşiktaş'ı 4 ve Trabzonspor'u 6 kez mağlup eden sarı-kırmızılılar, derbi haftasında arayı açmak istiyor. Galatasaray, RAMS Park'ta konuk edeceği bordomavilileri yenerse, Süper Lig'in zirvesinde tek kalacak ve yarın oynanacak Beşiktaş- Fenerbahçe derbisi öncesinde ezeli rakiplerini strese sokacak.
OKAN BURUK'TAN MESAJ
Trabzonspor karşılaşmasını şampiyonluk yolunda en kritik dönemeçlerden biri olarak gören 52 yaşındaki çalıştırıcı, oyuncularından galibiyet istedi. Yakaladıkları çıkışı sürdürmeyi planlayan Buruk'un, "Avrupa'da da zorlu maçlara çıkacağımız dönemde ligde farkı korumak çok önemli. Taraftarımızı arkamıza alıp bu sınavdan da mutlu çıkalım" dediği öğrenildi.
