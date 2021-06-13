Galatasaray'ın Bursaspor'dan iki hedefi

Galatasaray'da Teknik Direktör Fatih Terim'in başkanlık seçimi sonrası göreve devam etmesi halinde Bursaspor'dan İsmail Çokçalış ve Batuhan Kör'ün transferi için çalışma başlattığı öğrenildi.19 Haziran'da yapılacak seçim sonrasında Terim'in lig biter bitmez verdiği listedeki iki oyuncu için harekete geçileceği öğrenildi.Yabancı kuralının gelmesinin ardından yerli futbolcular oldukça değer kazanırken, Bursaspor'un iki oyuncu için 2 milyon euronun üzerinde bonservis beklediği iddia ediliyor.