Galatasaray'ın Avrupa'daki golcüsü Falcao!

Büyük umutlarla ve maliyetlerle transfer edilmesine rağmen, sık sık yaşadığı sakatlıklar sebebiyle bir türlü istikrar yakalayamayan Radamel Falcao, yeni sezon öncesi oldukça heyecanlı. Adı satış listesinde olmasına, hatta sözleşmesinin feshedilerek yıllık ücretinden kurtulmaya çalışılacağı iddialarına rağmen, Galatasaray'daki sezon başı antrenmanlarının en hırslı, en çalışkan ismi Falcao oldu. 35 yaşındaki yıldızın özellikle son iki idmanda attığı goller, savunmadaki arkadaşlarını yıpratması ve kondisyonu, şimdiden hocası Fatih Terim'in kafasını karıştırmış durumda.



Mohamed yok, Diagne dönmedi!



Mostafa Mohamed'in sakatlığı devam ederken ve bir başka akıbeti belirsiz santrfor Mbaye Diagne henüz Türkiye'ye dönmemişken, 21 Temmuz'da oynanacak PSV Eindhoven karşılaşmasında takımın birinci forveti Radamel Falcao olacak gibi görünüyor. Tecrübeli futbolcunun antrenman performansı, satış sürecini bir kez daha devre arasına kadar öteleyebilir. Terim, Kolombiyalı futbolcunun durumunu hazırlık maçlarında da görerek bir karara varmayı düşünüyor.



