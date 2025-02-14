Galatasaray'ın Avrupa'da yüzü gülmüyor

Deplasmanda AZ Alkmaar'a 4-1 mağlup olan Galatasaray, Avrupa'da oynadığı son 5 maçı kazanamadı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'ın Avrupa'da yüzü gülmüyor
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14 Şubat 2025 01:08
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi eleme turu play-off ilk maçında AZ Alkmaar'a deplasmanda 4-1 mağlup oldu.

Bu sonucun ardından Sarı-Kırmızılılar'da dikkat çeken bir istatistik ortaya çıktı. 

Galatasaray, Avrupa'da oynadığı son 5 maçı kazanamadı.

İŞTE G.SARAY'IN AVRUPA'DAKİ SON 5 MAÇI;
1-1 AZ Alkmaar (Beraberlik)
2-2 Malmö (Beraberlik)
3-3 Dinamo Kiev (Beraberlik)
1-2 Ajax (Mağlubiyet)
1-4 AZ Alkmaar (Mağlubiyet)









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