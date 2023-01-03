Galatasaray'ın Avrupa'da konuğu UNI Györ

Galatasaray Çağdaş Faktoring, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası play-off turu ilk maçlarında çarşamba günü Macaristan'ın UNI Györ takımıyla karşılaşacak.
Györ kentindeki Györ Üniversitesi Spor Salonu'nda yapılacak maç TSİ 20.00'de başlayacak.
Avrupa Kupası'nda C Grubu'nu 6 maçta 4 galibiyet alarak ikinci bitiren sarı-kırmızılı ekip, play-off turunda F Grubu lideri UNI Györ'ü elemek için mücadele edecek.
Müsabakanın rövanşı 11 Ocak Çarşamba günü İstanbul'da yapılacak.
Györ kentindeki Györ Üniversitesi Spor Salonu'nda yapılacak maç TSİ 20.00'de başlayacak.
Avrupa Kupası'nda C Grubu'nu 6 maçta 4 galibiyet alarak ikinci bitiren sarı-kırmızılı ekip, play-off turunda F Grubu lideri UNI Györ'ü elemek için mücadele edecek.
Müsabakanın rövanşı 11 Ocak Çarşamba günü İstanbul'da yapılacak.
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