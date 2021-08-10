Galatasaray'ın anlaştığı Nelsson'a Türkiye uyarısı

Galatasaray'ın kadrosuna katmaya hazırlandığı 22 yaşındaki Danimarkalı stoper Victor Nelsson'a ülkesinde sarı kırmızılı takımda ve Türkiye'de yaşayabileceği zorluklar anlatıldı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Galatasaray'ın anlaştığı Nelsson'a Türkiye uyarısı
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10 Ağustos 2021 08:54
Galatasaray'ın defans takviyesi yapmak için anlaşma sağladığı ve resmi imzaların beklendiği Victor Nelsson'ın sarı kırmızılı kulüpte yaşayabileceği zorlukları Danimarkalı gazeteci Per Frimann sıraladı.

Nelsson'un bugüne kadar oynadığı Nordsjaelland ve Kopenhag kulüplerinin Galatasaray kadar büyük kulüp olmadığının altını çizen Frimann, Nelsson'un karşısına çıkabilecek konuları şöyle sıraladı:

- Nelsson büyük bir değişimin içinde olacak. Gittiği kulüp mega boyutlarda ve aynı oranda da zorlayıcı unsuru fazla. Galatasaray gibi Beşiktaş, Fenerbahçe de çok ateşli taraftarlara sahip kulüpler ama bu büyüklük oranında taraftarlar çok sabırsız.

- Başarılı olmanız için çok büyük beklentiler var. Oraya gittiği anda kulübünü, taraftarı, tüm camiayı çabucak etkilemesi gerekiyor.

- Muhtemelen bir yıldız olarak orada olacak. Hemen takım içindeki yerini bulması gerekiyor. Bu konuda zorlanacağını sanmıyorum çünkü savunmayı yönetmek konusunda çok önemli yetenekleri var. Onu takip etmek çok heyecan verici olacak.


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