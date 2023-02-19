Galatasaray'ın Alexis Sanchez için yaptığı teklif ortaya çıktı!

Süper Lig lideri Galatasaray, ara transfer döneminde Kaan Ayhan, Nicolo Zaniolo ve Sam Adekugbe'yi renklerine bağlayarak kadrosunu güçlendirdi.



Sezon başında da önemli isimleri kadrosuna katan sarı-kırmızılılar, Marsilya forması giyen Alexis Sanchez için de girişimde bulunmuş ancak transferi mutlu sonla noktalayamamıştı. Cimbom'un Şilili yıldız için yaptığı teklif aylar sonra ortaya çıktı.



Marsilya Sportif Direktörü Javier Ribalta, Fransız basınına yaptığı açıklamada, Galatasaray'ın Sanchez içinyaptığı teklifi duyurdu.



"G.SARAY 4 MİLYON EURO TEKLİF ETTİ"



Ribalta, konuyla ilgili, "Alexis Galatasaray forması giyebilirdi. Galatasaray, Sanchez'e yılda 4 milyon Euro'luk bir teklif sundu. Alexis Sanchez ise Marsilya'yı seçti" ifadelerini kullandı.



34 yaşındaki Alexis Sanchez, bu sezon Marsilya formasıyla 28 resmi maça çıkarken, 13 gol atıp 1 de asist yaptı.





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