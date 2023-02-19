Galatasaray'ın Alexis Sanchez için yaptığı teklif ortaya çıktı!

Gerek sezon başında gerekse de ara transfer döneminde kadrosuna yaptığı takviyelerle tüm dünyada ses getiren Galatasaray'ın yaz döneminde Alexis Sanchez'e yaptığı teklifin detayları da belli oldu. Fransız basınına konuşan Marsilya Sportif Direktörü Javier Ribalta, sarı-kırmızılıların Şilili yıldız için teklif ettiği rakamı duyurdu.

Haber; Haberturk, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Galatasaray'ın Alexis Sanchez için yaptığı teklif ortaya çıktı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
19 Şubat 2023 18:01
Süper Lig lideri Galatasaray, ara transfer döneminde Kaan Ayhan, Nicolo Zaniolo ve Sam Adekugbe'yi renklerine bağlayarak kadrosunu güçlendirdi.

Sezon başında da önemli isimleri kadrosuna katan sarı-kırmızılılar, Marsilya forması giyen Alexis Sanchez için de girişimde bulunmuş ancak transferi mutlu sonla noktalayamamıştı. Cimbom'un Şilili yıldız için yaptığı teklif aylar sonra ortaya çıktı.

Marsilya Sportif Direktörü Javier Ribalta, Fransız basınına yaptığı açıklamada, Galatasaray'ın Sanchez içinyaptığı teklifi duyurdu.

"G.SARAY 4 MİLYON EURO TEKLİF ETTİ"

Ribalta, konuyla ilgili, "Alexis Galatasaray forması giyebilirdi. Galatasaray, Sanchez'e yılda 4 milyon Euro'luk bir teklif sundu. Alexis Sanchez ise Marsilya'yı seçti" ifadelerini kullandı.

34 yaşındaki Alexis Sanchez, bu sezon Marsilya formasıyla 28 resmi maça çıkarken, 13 gol atıp 1 de asist yaptı.

SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SPORX ÖNERİYOR
www.hazirol.gov.tr adresinde yayımlanmakta olan ve toplumda afet farkındalığını artırmayı amaçlayan eğitim videolarına da AFAD Acil mobil uygulamasından ulaşılabiliyor.
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
TÜMÜ