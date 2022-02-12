Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Galatasaray ile Yukatel Kayserispor karşı karşıya geldi. Ali Sami Yen Spor Kompleksi Nef Stadyumu'nda oynanan mücadele 1-1 sona erdi.



Yukatel Kayserispor'u öne geçiren golü 69. dakikada Lionel Carole'un asistiyle Miguel Cardoso attı. Galatasaray'ın beraberlik golünü 85. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun asistiyle Mustafa Muhammed attı.



Domenec Torrent, lig tarihinde Galatasaray ile çıktığı ilk 5 karşılaşmayı galibiyetsiz kapatan ilk teknik direktör oldu. İspanyol teknik adam bu maçlarda 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı.



Son 14 lig maçında 1 kez kazanan Galatasaray, puanını 29'a çıkardı.



İstanbul takımlarına rakip olduğu son 9 maçta sadece 1 kez kaybeden Kayserispor ise 35 puana yükseldi.



Süper Lig'in 26. haftasında Galatasaray, Göztepe'ye konuk olacak. Yukatel Kayserispor ise sahasında Giresunspor'u ağırlayacak.



DOMENEC TORRENT'TEN 3 DEĞİŞİKLİK



Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Yukatel Kayserispor'u konuk eden Galatasaray, son maçına göre kadroda 3 değişiklikle sahaya çıktı. Galatasaray'ın Süper Lig'de geçen hafta deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile 1-1 berabere kaldığı maça ilk 11'de başlayan futbolculardan Ömer Bayram ve Alexandru Cicaldau yedeğe çekilirken, mide şikayetleri olan Emre Kılınç ise kadroda yer almadı.



Teknik direktör Domenec Torrent, Yukatel Kayserispor karşısında bu futbolcuların yerlerine Sacha Boey, Sofiane Feghouli ve Bafetimbi Gomis'e görev verdi.



Galatasaray maça Inaki Pena, Sacha Boey, Marcao, Victor Nelsson, Patrick van Anholt, Taylan Antalyalı, Berkan Kutlu, Ryan Babel, Sofiane Feghouli, Kerem Aktürkoğlu ve Bafetimbi Gomis ile başladı.



Sarı-kırmızılı ekibin yedek kulübesinde ise Ömer Bayram ve Cicaldau'nun yanı sıra İsmail Çipe, Omar Elabdellaoui, Semih Kaya, Mustafa Muhammed, Erick Pulgar, Olimpiu Morutan, Barış Alper Yılmaz ve Halil Dervişoğlu oturdu.



Galatasaray'da tedavilerine devam edilen Fernando Muslera ve Işık Kaan Arslan ile Alpaslan Öztürk ve Arda Turan maçın kadrosuna alınmadı.



GOMIS İLK MAÇINA ÇIKTI



Ara transfer döneminde kadroya dahil edilen Bafetimbi Gomis, Galatasaray'da ikinci dönemindeki ilk maçına çıktı.



Sarı-kırmızılı takımda 2017-2018 sezonunda gösterdiği başarılı performansla kazanılan şampiyonlukta önemli pay sahibi olan Gomis, 2018-2019 sezonunun başında Suudi Arabistan'ın Al Hilal ekibine transfer oldu.



Al Hilal'de 3,5 yıl oynadıktan sonra Galatasaray'a dönen Bafetimbi Gomis, takımda ikinci dönemindeki ilk sınavını Yukatel Kayserispor karşısında verdi.



Galatasaray'da son olarak 2018-2019 sezonunun ilk haftasında, 19 Ağustos 2018'de, Göztepe ile oynanan müsabakada görev yapan Gomis, bin 273 gün sonra sarı-kırmızılı formayla sahaya çıktı.



Sarı-kırmızılı taraftarlar, karşılaşma öncesinde tribüne çağırdıkları 36 yaşındaki futbolcuya sevgi gösterisinde bulundu.



OMAR, 413 GÜN SONRA MAÇ KADROSUNDA



Galatasaray'da Norveçli futbolcu Omar Elabdellaoui yaşadığı talihsiz kazadan sonra ilk kez bir resmi maçın kadrosuna alındı.



31 Aralık 2020'deki yılbaşı gecesi yaşadığı havai fişek kazası nedeniyle uzun süre gözlerinden tedavi gören Elabdellaoui maçta yedekler arasında yer aldı.



Galatasaray'da son olarak 26 Aralık 2020'de Süper Lig'de Trabzonspor ile oynanan maçta forma giyen Norveçli futbolcu, 413 gün sonra bir resmi müsabakanın kadrosunda yer aldı.



GALATASARAY TRİBÜNLERİNDEN İSTİFA TEZAHÜRATLARI



Galatasaraylı taraftarlar, karşılaşma öncesinde yaptıkları tezahüratla kulüp yönetimini istifaya çağırdı.



Sarı-kırmızılı taraftarlar, "Yönetim istifa" şeklinde tezahüratta bulundu.



GALATASARAY KONTROLÜ ALARAK BAŞLADI



Galatasaray, mücadeleye topa sahip olarak başladı. Yukatel Kayserispor ise yarı alanına çok adamla çekilerek kontratak fırsatları aradı. Galatasaray, oyunu Kayserispor yarı alanına yıksa da pas temposu düşük olduğu için savunmanın dengesini bozamadı. Bafetimbi Gomis, bu dakikalarda hareketliliği ve sürekli topu istemesiyle dikkat çekti.



Ev sahibi ekip, ilk etkili pozisyonuna 10. dakikada girdi. Sol kanatta Berkan'ın kaptığı topta Kerem'in pasında topla buluşan Sofiane Feghouli, Kayserispor defansını az adamla yakalayıp ceza sahası çizgisinden çektiği yerden şutunu kaleci Bilal ayağıyla müdahale ederek çelmeyi başardı.



OYUN ÜSTÜNLÜĞÜ POZİSYONLARA DÖNÜŞMEDİ



Galatasaray, ilk yarının tamamında oyunun tek hakimi olmayı sürdürdü. Ceza sahası içinde kalabalıklaşamayan Galatasaray, oyun üstünlüğünü pozisyon üstünlüğüne dönüştüremedi.



İlk yarı golsüz eşitlikle sona erdi.



İKİNCİ YARIDA ARKA ARKAYA GALATASARAY POZİSYONLARI



Yukatel Kayserispor, ikinci yarıya Musafa Pektemek yerine Mario Gavranovic'i oyuna alarak başladı. Galatasaray'da ise Domenec Torrent kadrosunu bozmadı.



Galatasaray, ikinci yarıya pozisyonla başladı. 47. dakikada Feghouli'nin defansın arakasına gönderdiği uzun pasta Kerem ceza sahası içinde kalesinden çıkan Bilal ile karşı karşıya kaldı. Kerem sol ayağı ile aşırtma bir vuruş ile kaleci Bilal'i aşmayı başardı fakat Kayserispor'un İranlı stperi Hosseini top kaleye gitmeden topa müdahale edip uzaklaştırmayı başardı.



2 dakika sonra Galatasaray, bir kez daha gole yaklaştı. Van Aanholt'un sol çizgiden yaptığı ortasına Bafetimbi Gomis ön direkte kafa vuruşunu yaptı ancak top auta çıktı.



Galatasaray, özellikle bekleriyle birlikte hücumda daha fazla görünmeye başladı ve ortalarla Kayserispor savunmasını hataya zorlamaya çlaıştı.



Domenec Torrent, oyuna ilk müdahalesini 60. dakikada yaptı ve Gomis ile Feghouli yerine Mustafa Muhammed ile Cicaldau oyuna dahil oldu.



Galatasaray, 63. dakikada bir kez daha gole yaklaştı ancak Cicaldau, karşı karşıya pozisyonda Bilal'i geçemedi. 2 dakika sonra Kerem'in ceza sahası dışından sert şutunu Bilal sonaanda parmaklarının ucuyla kornere çelmeyi başardı.



GALATASARAY BASKIYI ARTIRMIŞKEN GERİ DÜŞTÜ



Galatasaray, üst üste ataklarını sürdürüp Kayserispor kalesinde tehlikeli olurken geriye düştü.



Lionel Carole soldan topu getirip rakiplerinden sıyrıldı ve ortasını yaptı, arka direkte Miguel Cardoso topu yere çarptırarak volesini vurdu ve Pena'yı aşan top ağlarla buluştu.



TORRENT'TEN 3 DEĞİŞİKLİK BİRDEN



Galatasaray, 1-0 geriye düştükten sonra baskısını daha da fazla artırdı. Üst üste ataklarda Babel ve Cicaldau net gol fırsatlarını değerlendiremedi.



Domenec Torrent, oyuna son müdahalesini 3 değişiklikle yaptı. Van Aanholt, Taylan ve Babel yerine 80. dakikada Ömer Bayram, Pulgar ve Morutan oyuna dahil oldu.



MUSTAFA MUHAMMED'DEN BERABERLİK GOLÜ



Son 10 dakikada Galatasaray, beraberlik golü için Kayserispor kalesini abluka altına aldı. Galatasaray'ın büyük baskısı 85. dakikada sonuç verdi. Kerem Aktürkoğlu'nun kornerine iyi yükselen Mustafa Muhammed sert bir kafa vuruşu yaptı ve topu ağlara göndererek eşitliği sağladı.



GALATASARAY ÜSTÜNLÜK İÇİN BASTIRDI



Galatasaray, 1-1'den sonra galibiyet golü için tüm riskleri alarak hücum etmeye başladı. Oyunu Kayserispor yarı alanında oynayan Galatasaray, aradığı galibiyet golünü bulamadı.



MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)



8. dakikada Babel'in sağdan ortasında arka direkte topla buluşan Gomis'in vuruşunda, meşin yuvarlak yandan auta gitti.

10. dakikada Kerem'in pasıyla topla buluşan Feghouli rakibini şık bir çalımla geçerek kendine pozisyon çıkardı. Bu futbolcu ceza alanına girer girmez sert vurdu ama kaleci Bilal meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.



MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)



47. dakikada savunmanın arkasına atılan topu kalesinden çıkan Bilal'den önce alan Kerem'in vuruşunda, ceza alanı içinde savunma meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.

48. dakikada Van Anholt'un soldan ortasında ön direkte topla buluşan Gomis'in kafa vuruşunda, yerden seken meşin yuvarlak üstten auta gitti.

60. dakikada Boey'in sağdan ortasında ceza alanı içinde topla buluşan Babel'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak savunmadan sekti. Topu önünde bulan Kerem'in yerden şutunda kaleci Bilal yatarak meşin yuvarlağı kontrol etti.

62. dakikada Babel'in pasıyla ceza alanı içinde topla buluşan Cicaldau'nun yerden şutunda savunmaya çarpan meşin yuvarlak kornere çıktı.

64. dakikada Kerem'in sağ çaprazdan şık vuruşunda kaleci Bilal son anda uzanarak meşin yuvarlağı kornere çeldi.

69. dakikada Boey'den topu kapan Thiam'ın soldan ortasında ceza alanı içinde topla buluşan Cardoso'nun şutunda, yerden seken top kaleci Pena'yı geçerek filelerle buluştu: 0-1

74. dakikada Yukatel Kayserispor'un uzaklaştıramadığı topu ceza alanı içinde alan Berkan İsmail'in vuruşu

75. dakikada Van Anholt'un soldan ortasında arka direkte Berkan İsmail topu altıpastaki Nelsson'a bıraktı. Bu oyuncunun kafa vuruşunda top az farkla yandın auta gitti.

84. dakikada Kerem'in soldan kullandığı korner atışında ceza alanı içinde topla buluşan Mustafa Muhammed'in kafa vuruşunda, yerden seken top filelere gitti: 1-1



Stat: Nef

Hakemler: Sarper Barış Saka, Kerem Ersoy, İbrahim Bozbey

Galatasaray: Pena, Boey, Marcao, Nelsson, Van Anholt (Dk. 80 Ömer Bayram), Taylan Antalyalı (Dk. 80 Pulgar), Berkan Kutlu, Babel (Dk. 80 Morutan), Feghouli (Dk. 59 Cicaldau), Kerem Aktürkoğlu, Gomis (Dk. 59 Mustafa Muhammed)

Yukalet Kayserispor: Bilal Bayazit, Onur Bulut, Hosseini, Yıldırım Mert Çetin, Carole, Ramazan Civelek (Dk. 54 Thiam), İbrahim Akdağ (Dk. 90+4 Gökhan Sazdağı), Attamah, Cardoso (Dk. 90+4 İlhan. Parlak), Bertolacci (Dk. 81 Kemen), Mustafa Pektemek (Dk. 46 Gavranovic)

Goller: Dk. 69 Cardoso (Yukatel Kayserispor), Dk. 84 Mustafa Muhammed (Galatasaray)

Sarı kartlar: Dk. 90+2 Bilal Bayazit (Yukatel Kayserispor), Dk. 90+3 Marcao (Galatasaray)





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