Galatasaray'ın 100 akı Kerem Aktürkoğlu!

Son 3 sezonda Galatasaray'ın kötü gittiği dönemde de iyi olduğu dönemde de tek isim öne çıkıyor: Kerem Aktürkoğlu… Kerem, 3 sezonda takımın 102 resmi maçının yüzünde oynadı, 27 gol-26 asistlik katkı sağladı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'ın 100 akı Kerem Aktürkoğlu!
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19 Eylül 2023 12:08
Son 3 sezonda Galatasaray'ın kötü gittiği dönemde de iyi olduğu dönemde de tek isim öne çıkıyor: Kerem Aktürkoğlu…

Sarı-kırmızılılar son 3 sezonda tam 102 resmi karşılaşma oynarken Kerem ise 100 maçta sahadaydı.

Geride kalan 100 mücadelede 27 golünün yanı sıra 26 asist yapan 24 yaşındaki sol kanat, 2021-22 sezonunda sarı kart cezası nedeniyle ligde bir maç kaçırdı, geçen sezon sadece Türkiye Kupası'ndaki Alanyaspor sınavında dinlendirildi.

Icardi ile müthiş uyum yakalayan Kerem Aktürkoğlu, 1 gol-1 asistle oynadığı Gaziantep deplasmanının ardından Samsunspor maçına 2 gol-1 asistle damgasını vururken Kopenhag sınavında da Okan Buruk'un en önemli kozu olacak. 

 
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