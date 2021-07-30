Galatasaray ile Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi Play-Off'unda karşılaşabilir

Galatasaray ile Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu'nda karşılaşabileceği açıklandı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Galatasaray ile Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi Play-Off'unda karşılaşabilir
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30 Temmuz 2021 21:09
UEFA Avrupa Ligi'nde Galatasaray'ın tur atlaması durumunda Play-Off turunda Fenerbahçe ile eşleşebileceği açıklandı.

UEFA'nın Play-Off Turu kura çekimi öncesi yaptığı açıklamada, statü değişikliği nedeniyle aynı ülke takımlarının bu turda karşılaşabileceği duyuruldu.

Play-Off Turu'na doğrudan katılacak Fenerbahçe, ilk torbada yer alacak. Galatasaray ise St. Johnstone'ı geçmesi halinde 4. torbada yer alacak.

UEFA'nın açıklamasına göre, ilk torbanın rakipleri, dördüncü torbadaki takımlar olacak. Bu açıklamaya göre, Fenerbahçe ile Galatasaray'ın eşleşme ihtimal oldukça yüksek olarak değerlendirildi.

1. TORBA
Play-Off Turu'na doğrudan katılacak 6 takım

AZ Alkmaar
Fenerbahçe
Zorya Luhansk
Royal Antwerp
Sturm Graz
Randers FC

2. TORBA
Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu'ndan (Şampiyonlar Yolu) gelen 6 takım

Ludogorets / Olympiakos
Malmö / Rangers
Legia / Dinamo Zagreb
CFR Cluj / Young Boys
Sheriff / Red Star
Ferencvaros / Slavia Prag

3. TORBA
UEFA Avrupa Ligi'ne şampiyonlar yolu 3 Eleme Turu'ndan gelen takımlar

Kairat / Alashkert FC
Lincoln / Slovan
Omonia / Flora Tallinn
Neftchi / HJK Helsinki
Mura / Zalgiris Vilnius

4. TORBA
UEFA Avrupa Ligi'ne lig yolu 3. Eleme Turu'ndan gelen takımlar

Jablonec / Celtic
Johnstone / Galatasaray
Anorthosis / Rapid Wien


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