Galatasaray ile Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi Play-Off'unda karşılaşabilir

UEFA Avrupa Ligi'nde Galatasaray'ın tur atlaması durumunda Play-Off turunda Fenerbahçe ile eşleşebileceği açıklandı.



UEFA'nın Play-Off Turu kura çekimi öncesi yaptığı açıklamada, statü değişikliği nedeniyle aynı ülke takımlarının bu turda karşılaşabileceği duyuruldu.



Play-Off Turu'na doğrudan katılacak Fenerbahçe, ilk torbada yer alacak. Galatasaray ise St. Johnstone'ı geçmesi halinde 4. torbada yer alacak.



UEFA'nın açıklamasına göre, ilk torbanın rakipleri, dördüncü torbadaki takımlar olacak. Bu açıklamaya göre, Fenerbahçe ile Galatasaray'ın eşleşme ihtimal oldukça yüksek olarak değerlendirildi.



1. TORBA

Play-Off Turu'na doğrudan katılacak 6 takım



AZ Alkmaar

Fenerbahçe

Zorya Luhansk

Royal Antwerp

Sturm Graz

Randers FC



2. TORBA

Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu'ndan (Şampiyonlar Yolu) gelen 6 takım



Ludogorets / Olympiakos

Malmö / Rangers

Legia / Dinamo Zagreb

CFR Cluj / Young Boys

Sheriff / Red Star

Ferencvaros / Slavia Prag



3. TORBA

UEFA Avrupa Ligi'ne şampiyonlar yolu 3 Eleme Turu'ndan gelen takımlar



Kairat / Alashkert FC

Lincoln / Slovan

Omonia / Flora Tallinn

Neftchi / HJK Helsinki

Mura / Zalgiris Vilnius



4. TORBA

UEFA Avrupa Ligi'ne lig yolu 3. Eleme Turu'ndan gelen takımlar



Jablonec / Celtic

Johnstone / Galatasaray

Anorthosis / Rapid Wien



