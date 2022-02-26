Galatasaray ile Çaykur Rizespor 42. randevuda

Galatasaray ile Çaykur Rizespor, Spor Toto Süper Lig'de pazar akşamı 42. kez karşı karşıya gelecek.



Taraflar arasında 1979-1980 sezonundan itibaren yapılan 41 lig maçından 27'sini Galatasaray, 7'sini Rizespor kazandı, 7 karşılaşmada da eşitlik bozulmadı.



Sarı-kırmızılı ekibin 95 golüne, yeşil-mavililer 42 golle karşılık verebildi.



İstanbul'daki maçlar



Galatasaray, sahasında Çaykur Rizespor ile oynadığı lig maçlarında 2 kez yenildi.



İki ekip ligde şimdiye kadar İstanbul'da 20 kez karşılaştı. Sarı-kırmızılılar bu karşılaşmalardan 14'ünü kazandı, 4'ünde berabere kaldı, 2 kez sahadan mağlubiyetle ayrıldı.



İstanbul'da Galatasaray'ın toplam 49 golüne, Çaykur Rizespor 17 golle karşılık verdi.



Farklı skorlar



Galatasaray, Çaykur Rizespor karşısında lig maçlarında en farklı skorlu galibiyeti 1987-1988 sezonunda İstanbul'da 5-0'lık sonuçla aldı.



Çaykur Rizespor ise Galatasaray karşısındaki en farklı galibiyetini 2-0'lık skorla elde etti.



Bu arada, 2001-2002 sezonunda Rize'deki maçı Galatasaray 6-3 kazandı. Filelerin toplam 9 kez havalandığı bu karşılaşma, iki takım arasında geride kalan 41 müsabaka içinde en gollüsü olarak kayıtlara geçti.



Öte yandan Galatasaray, Çaykur Rizespor ile ligde yaptığı 41 maçın 38'inde fileleri havalandırdı, gol bulamadığı 3 maçı deplasmanda kaybetti.





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