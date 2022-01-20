Galatasaray ile 'ateş hattı' arasında 4 puan kaldı

Haftayı 13. sırada kapatan Galatasaray, düşme hattının en üst basamağının sadece 4 puan üzerinde yer aldı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Galatasaray ile 'ateş hattı' arasında 4 puan kaldı
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20 Ocak 2022 22:55
Spor Toto Süper Lig'de 22. haftanın kapanış maçında konuk ettiği Kasımpaşa'ya 3-1 yenilen Galatasaray, kötü gidişe son veremedi.

Nef Stadı'nda yapılan maça iyi başlayan ve pozisyonlar bulan taraf konuk takım Kasımpaşa oldu. Lacivert-beyazlılar, Umut Bozok ile girdiği pozisyonlardan yararlanamadı. İlk yarının ortalarında oyuna denge getiren sarı-kırmızılılar, 39. dakikada gelişen hızlı atakta Halil Dervişoğlu'nun ayağından bulduğu golle 1-0 öne geçti. Ev sahibi takım, ilk yarı bitene kadar skor üstünlüğünü koruyamadı ve 45+3. dakikada Ryan Donk'un golüyle devre arasına 1-1 eşitlikle girildi.

İkinci yarı orta saha mücadelesi şeklinde geçerken Galatasaray, Kerem Aktürkoğlu'nun 56. dakikada direkten dönen şutunda golü bulamadı. Kasımpaşa ise Umut Bozok ile 60. dakikada ağları havalandırarak 2-1 üstünlük kurdu. Ev sahibi ekibin kalan dakikalardaki baskısı sonuç vermezken lacivert-beyazlılar 90+4. dakikada Kevin Varga'nın ayağından gelen ve Video Yardımcı Hakem uygulamasıyla geçerli sayılan golle sahadan 3-1 galip ayrıldı.

Bu sonuçla Galatasaray, ligdeki 9. mağlubiyetini yaşadı. Geride kalan bölümde 7 galibiyet ve 6 beraberliği bulunan sarı-kırmızılılar, 27 puanla 13. sırada kaldı.

Kasımpaşa ise 6. galibiyetini alarak puanını 26 yaptı ve düşme hattından kurtuldu.

Düşme hattı ile puan farkı 4

Galatasaray'ın düşme hattıyla arasındaki puan farkı 4'e indi.

Kasımpaşa mağlubiyeti sonrasında 27 puanda kalan sarı-kırmızılılar, 22. haftayı düşme hattının en üst sırasındaki Fraport TAV Antalyaspor'un sadece 4 puan önünde kapattı. 

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