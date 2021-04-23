Galatasaray ile Antalyaspor 50. randevuda

Galatasaray ile Fraport TAV Antalyaspor, Süper Lig'de cumartesi günü 50. kez kozlarını paylaşacak.

Haber; AA
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Galatasaray ile Antalyaspor 50. randevuda
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23 Nisan 2021 14:37
Galatasaray ile Fraport TAV Antalyaspor, Süper Lig'de cumartesi günü 50. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında geride kalan 49 maçta sarı-kırmızılılar 29, kırmızı-beyazlılar 7 galibiyet aldı, taraflar 13 müsabakada ise eşitliği bozamadı.

Galatasaray'ın 97 golüne, Akdeniz ekibi 46 golle karşılık verdi.

- Galatasaray son 9 maçta mağlup olmadı

Galatasaray, Antalyaspor ile ligde oynadığı son 9 müsabakada mağlubiyet yaşamadı.

Kırmızı-beyazlılar karşısında son yenilgisini 2015-2016 sezonunun ikinci yarısında alan sarı-kırmızılılar, sonrasındaki 5 sezonda rakibiyle yaptığı lig maçlarında mağlubiyet görmedi.

Bu süreçte 6 galibiyet, 3 beraberlik alan sarı-kırmızılılar, 23 gol atarken, sadece 6 gol yedi.

- Antalya'daki maçlar

Galatasaray ile Antalyaspor, lig tarihinde Antalya'da 24 maç yaptı.

Antalya'daki maçlarda Galatasaray 14, ev sahibi ekip 3 kez galip geldi, 7 maç da berabere sonuçlandı.

Sarı-kırmızılı takım, deplasmanda Antalyaspor'a 45 gol atarken, kalesinde ise 23 gol gördü.



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