Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında kendi sahasında Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'u konuk etti.



Nef Stadyumu'nda oynanan mücadele Galatasaray'ın 2-0'lık üstünlüğü ile sona erdi. Karşılaşmada sarı-kırmızılı takıma galibiyeti getiren golleri 51. dakikada Ryan Babel ve 53. dakikada Halil Dervişoğlu attı.



Alınan bu sonucun ardından Galatasaray, iç sahadaki galibiyet serisini 4 maça çıkardı ve 44 puana yükseldi. Ligden düşmesi geçen hafta kesinleşen Yeni Malatyaspor ise 20 puanda kaldı.



Ligin bir sonraki haftasında Galatasaray, deplasmanda Altay ile karşılaşacak. Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, iç sahada İttifak Holding Konyaspor ile karşılaşacak.



GALATASARAY'DA İKİ DEĞİŞİKLİK



Galatasaray'da son maça göre kadroda iki değişiklik yapıldı. Sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü Domenec Torrent, geçen hafta Fenerbahçe'ye 2-0 yenildikleri derbiye ilk 11'de başlayan Alexandru Cicaldau ve Bafetimbi Gomis'i yedeğe çekti.



İspanyol teknik adam, Öznur Kablo Yeni Malatyaspor karşısında bu futbolcuların yerlerine Erick Pulgar ve Halil Dervişoğlu'nu ilk 11'de sahaya sürdü.



Galatasaray maça Fernando Muslera, Omar Elabdellaoui, Victor Nelsson, Marcao, Patrick van Aanholt, Taylan Antalyalı, Berkan Kutlu, Ryan Babel, Erick Pulgar, Kerem Aktürkoğlu ve Halil Dervişoğlu ile başladı.



HALİL, 6 MAÇ SONRA İLK 11'DE



Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen Halil Dervişoğlu, ligde 6 maç aradan sonra ilk 11'de görev aldı.



Teknik direktör Domenec Torrent, Halil Dervişoğlu'nu son olarak ligin 26. haftasındaki Göztepe maçında ilk 11'de sahaya sürmüştü.



Sarı-kırmızılı ekipte Erick Pulgar da 4 maç aradan sonra ilk 11'de sahaya çıktı



4 FUTBOLCU KADRODA YOK!



Galatasaray'da 4 futbolcu, Öznur Kabyo Yeni Malatyaspor maçının kadrosunda yer almadı.



Sarı-kırmızılı ekipte sakatlığı bulunan Sofiane Feghouli ve Mustafa Muhammed'in yanı sıra Olimpiu Morutan ile Barış Alper Yılmaz karşılaşmanın kadrosunda bulunmadı.



DÜŞÜK TEMPOLU BAŞLANGIÇ



Galatasaray - Yeni Malatyaspor karşılaşması düşük tempoda başladı. İki takım da ilk 15 dakikalık bölümde tehlikeli olabilecek bir atak geliştiremedi.



KEREM, KALECİYİ GEÇEMEDİ



Galatasaray, 17. dakikada ceza sahası dışından bir serbest vuruş kazandı. Frikikte topun başına geçen Kerem Aktürkoğlu'nun vuruşunu kalesi Abdulsamet kornere çeldi.



HALİL ETKİLİ OLDU



Galatasaray'da Halil Dervişoğlu, 32. dakikada etkili oldu. Üst üste çalımlarla ceza alanına giren oyuncunun sol ayağıyla şutu yandan auta çıktı.



SON ANDA AWUKU



Galatasaray, 39. dakikada gole çok yaklaştı. Bu dakikada Ryan Babel'in ağlarla buluşmak üzere olan topunu Philip Gameli Awuku son anda çizgiden çıkardı.



NELSSON! İNANILMAZ!



Yeni Malatyaspor, 45'te tehlikeli geldi. Galatasaray'da Pulgar, çıkarken topu kaybetti. Dicko'nun ceza sahasına pasında topla buluşan Tetteh'in vuruşu, Muslera'nın üzerinden ağlara gitmek üzereyken Nelsson topu çizgiden çıkarmayı başardı.



İKİ DAKİKADA İKİ GOL



Galatasaray, karşılaşmanın ikinci yarısına hızlı başladı ve iki dakikada iki gol buldu. Sarı-kırmızılılarda önce 51. dakikada Ryan Babel topu ağlara gönderdi. Ceza sahasında Kerem'in pasında Halil'in vuruşu, kaleciden döndü. Devam eden pozisyonda Berkan'ın kafa vuruşunu yine kaleci çıkardı. Ardından topu önünde bulan Babel'in vuruşu ağlara gitti. Babel'in pozisyonda önce ofsayt bayrağı kalksa da VAR'da incelenen pozisyon sonrası gol geçerli sayıldı.



HALİL SAHNEDE



Galatasaray'da 53. dakikada bu kez Halil Dervişoğlu sahneye çıktı. Omar'ın sağ kanattan ortasında ceza sahasında müsait pozisyonda iyi yükselen genç futbolcu kafayla topu ağlara gönderdi.



TAYLAN, 3. GOLE YAKLAŞTI



Galatasaray, 60. dakikada bir kez daha gole yaklaştı. Soldan Kerem'in ortasında Taylan Antalyalı müsait pozisyonda topu dışarıya gönderdi.



PENALTI VAR'DAN DÖNDÜ



Galatasaray, 63. dakikada Halil Dervişoğlu'nun düşürülmesi ile penaltı kazandı. Ancak VAR'da izlenen pozisyonda, atak başlangıcında ofsayt olduğu gerekçesiyle penaltı kararı iptal edildi.



GOMIS VE CICALDAU OYUNDA



Galatasaray'da Bafetimbi Gomis ve Alexandru Cidaldau, 70. dakikada oyuna girdi. Sarı-kırmızılı takımda kenara gelen isimler ise Halil ve Pulgar oldu.



CICALDAU, AZ FARKLA AUT



Galatasaray, 75. dakikada gole bir kez daha yaklaştı. Rakip ceza sahasında topla buluşan Cicaldau'nun vuruşu az farkla yandan dışarıya gitti.



BERKAN KALECİYİ GEÇEMEDİ!



Galatasaray, 80. dakikada Berkan Kutlu ile etkili oldu. Genç futbolcunun vuruşunda kaleci Abdulsamet gole izin vermedi.



Karşılaşmanın kalan dakikalarında başka gol olmadı. Galatasaray, 2-0 kazanarak 3 puanı hanesine yazdırdı.



MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)



16. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun hafif sağ çaprazdan kullandığı serbest vuruşta kaleci Abdulsamed Damlu, soluna gelen topu kornere çeldi.



32. dakikada sol çaprazdan şık çalımlarla ceza sahasına giren Halil Dervişoğlu uygun durumda istediği gibi şut çıkaramayınca, top yandan auta gitti.



39. dakikada Pulgar'ın pasıyla savunma arkasına sarkarak kaleciyle karşı karşıya kalan Babel'in vurduğu topu Awuku çizgiden çıkardı.



45. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun ceza sahası dışı sol çaprazdan şutunda kaleci Abdulsamed soluna gelen meşin yuvarlağı güçlükle kontrol etti.



45+1. dakikada Muslera'dan aldığı topu uzaklaştırmak isteyen Pulgar, meşin yuvarlağı ceza sahası dışı sol çaprazdaki Dicko'ya kaptırdı. Bu oyuncunun yerden pasıyla ceza sahası içi sağ çaprazda buluşan Tetteh, aşırtma bir vuruşta topu kaleci Muslera'dan kurtardı. Ancak son anda araya giren Nelsson, çizgi üzerinde meşin yuvarlağı uzaklaştırarak mutlak bir golü önledi.



Mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.



MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)





51. dakikada Galatasaray, Video Yardımcı Hakem (VAR) uygulamasıyla gol kazandı. Sağdan ceza sahasına girerek son çizgiye inen Kerem Aktürkoğlu, pasını yerden ön direğe çıkardı. Buraya hareketlenen Halil Dervişoğlu'nun yakın mesafeden vuruşunda top kaleci Abdulsamed Damlu'dan döndü. Penaltı noktasının soluna gelen topa bu kez Berkan Kutlu kafayla vurdu. Yine Abdulsamed'den dönen meşin yuvarlak bu kez kale sahasındaki Babel'in önünde kaldı. Bu oyuncu, topu ağlara gönderirken yardımcı hakem Esat Sancaktar ofsayt bayrağını kaldırdı. Yapılan VAR incelemesinin ardından pozisyonun ofsayt olmadığı anlaşıldı ve hakem Mustafa Kürşad Filiz, golü verdi: 1-0.



53. dakikada sarı-kırmızılılar farkı 2'ye çıkardı. Elabdellaoui'nin sağdan ortasında altıpasta uygun durumda yükselen Halil Dervişoğlu, kafayla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 2-0.



60. dakikada seri paslaşmaların ardından sağdan atağa katılan Kerem Aktürkoğlu'nun yaptığı ortaya hareketlenen Taylan Antalyalı, ön direkte uygun durumda vurduğu topu ters kanattan auta attı.



76. dakikada ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan Dicko'nun vuruşunda, Muslera soluna yatarak topun kontrolünü sağladı.



77. dakikada Cicaldau'nun savunma arkasına gönderdiği pasa hareketlenen Kerem Aktürkoğlu, topu kontrol etse de zamanında çıkan kaleci Abdulsamed rakibine şut imkanı vermedi ve meşin yuvarlağın sahibi oldu.



81. dakikada Van Aanholt'un soldan getirdiği topa Berkan Kutlu ceza sahası içi sol çaprazda bekletmeden vurdu. Kaleci Abdulsamed yatarak meşin yuvarlağı kornere çeldi.



Müsabaka ev sahibi takımın 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.



Stat: Nef



Hakemler: Mustafa Kürşad Filiz, Esat Sancaktar, İbrahim Tozbey



Galatasaray: Muslera, Elabdellaoui, Nelsson, Marcao (Dk. 90+3 Alpaslan Öztürk), Van Aanholt, Pulgar (Dk. 70 Cicaldau), Taylan Antalyalı (Dk. 83 Arda Turan), Berkan Kutlu, Babel, Kerem Aktürkoğlu (Dk. 84 Emre Kılınç), Halil Dervişoğlu (Dk. 70 Gomis)



Öznur Kablo Yeni Malatyaspor: Abdulsamed Damlu, Kenan Özer, Awuku, Campi, Karim Hafes (Dk. 90 Yiğit Ulaş), Azubuike, Donsah, Rahman Buğra Çağıran (Dk. 54 Nshimirimana), Mustafa Eskihellaç (Dk. 90 Umut Taniş), Dicko, Tetteh (Dk. 87 Haqi Osman)



Goller: Dk. 51 Babel, Dk. 53 Halil Dervişoğlu (Galatasaray)



Sarı kartlar: Dk. 16 Awuku, Dk. 70 Dicko (Öznur Kablo Yeni Malatyaspor), Dk. 35 Babel (Galatasaray)









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