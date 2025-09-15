15 Eylül
Rizespor-Gençlerbirliği
1-0
15 Eylül
Erzurumspor-Sakaryaspor
1-1
15 Eylül
Espanyol-Mallorca
0-012'
15 Eylül
Verona-Cremonese
0-0
15 Eylül
Como-Genoa
1-028'
14 Ekim
Rotherham United-Burton Albion
21:45
15 Eylül
Guingamp-Montpellier
1-029'
15 Eylül
Real Zaragoza-Albacete
0-044'
15 Eylül
Jong PSV-Roda JC Kerkrade
0-056'
15 Eylül
Jong Ajax-ADO Den Haag
0-357'
15 Eylül
FC Dordrecht-Jong AZ Alkmaar
1-156'
15 Eylül
Almere-Eindhoven
4-054'
15 Eylül
Oliveirense-Academico de Viseu FC
22:15
15 Eylül
Fredericia-Vejle Boldklub
1-1
15 Eylül
Rakow-Gornik Zabrze
0-1
16 Eylül
Bahia-Cruzeiro
02:00
18 Eylül
Real Salt Lake-Los Angeles FC
04:30
09 Ekim
Los Angeles FC-Toronto FC
05:30

Galatasaray için Şampiyonlar Ligi yorumu!

The Athletic, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yer alan 36 takımı değerlendirdi. The Athletic'in değerlendirmesinde Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek Galatasaray, 28. sırada yer aldı.

calendar 15 Eylül 2025 21:13
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: AA
Galatasaray için Şampiyonlar Ligi yorumu!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



The Athletic, Şampiyonlar Ligi maçlarının başlamasına kısa bir süre kala turnuvada mücadele edecek 36 takımı değerlendirdi.

The Athletic'in değerlendirmesinde, bu yıl Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek Galatasaray 28. sırada yer aldı.

The Athletic'in Galatasaray ile ilgili değerlendirmesi şu şekilde:


"Galatasaray, Avrupa kupası kazanan tek Türk takımı olmaktan haklı olarak gurur duyuyor ve bu sezon bu başarıyı tekrarlama ihtimali çok düşük olsa da, turnuvada üst tura katılma şansı oldukça yüksek.

Son üç sezonda ligde sadece yedi maç kaybettiler. Victor Osimhen'in kalıcı transfer edilmesi ve Leroy Sane'nin kanattan ona vereceği paslar ile canlı, dikkat çeken bir takım olacaklar."

İLK 10 SIRA

The Athletic'in Şampiyonlar Ligi'ndeki takımlar değerlendirmesinde ilk sırada Devler Ligi'nin son şampiyonu Paris Saint-Germain yer aldı. Şampiyonlar Ligi'nde geçen yıl Paris Saint-Germain ile finalde karşılaşan Inter'in 11. sırada yer alması ise dikkat çekti.

İşte sıralamada ilk 10'da yer alan takımlar:

1-Paris Saint-Germain
2-Barcelona
3-Real Madrid
4-Liverpool
5-Bayern Münih
6-Manchester City
7-Arsenal
8-Chelsea
9-Napoli
10-Atletico Madrid



Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 5 5 0 0 15 1 15
2 Fenerbahçe 4 3 1 0 7 2 10
3 Trabzonspor 5 3 1 1 4 2 10
4 Göztepe 5 2 3 0 7 2 9
5 Antalyaspor 5 3 0 2 6 5 9
6 Gaziantep FK 5 3 0 2 7 9 9
7 Konyaspor 4 2 1 1 9 4 7
8 Alanyaspor 4 2 1 1 5 3 7
9 Samsunspor 4 2 1 1 5 4 7
10 Beşiktaş 3 2 0 1 4 4 6
11 Rizespor 4 1 1 2 2 6 4
12 Eyüpspor 5 1 1 3 4 9 4
13 Kasımpaşa 4 1 0 3 4 6 3
14 Kayserispor 4 0 3 2 3 7 3
15 Karagümrük 4 1 0 3 2 7 3
16 Başakşehir 3 0 2 1 2 3 2
17 Kocaelispor 5 0 1 4 2 8 1
18 Gençlerbirliği 5 0 0 5 3 9 0
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.