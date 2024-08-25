Galatasaray'ı endişelendiren gelişme!

Galatasaray'da kadroda düşünülmeyen futbolculara beklentiyi karşılayacak teklif gelmemesi yönetimi düşündürüyor.

Haber; Sözcü, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'ı endişelendiren gelişme!
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25 Ağustos 2024 10:48
Son güncelleme 25 Ağustos 2024 10:49
Galatasaray'da kadroda düşünülmeyen isimler elde kaldı.

Wilfried Zaha, İngiltere'den istediği teklifi alamadı. Bu da maaş bütçesine en ağır darbe oldu.

Senelik 2 milyon 750 bin Euro kazanan Sergio Oliveira ve 1 milyon 800 bin Euro kazanan Leo Dubois rahatını bozmuyor.

Alexandru Cicaldau, Yusuf Demir, Taylan Antalyalı, Halil Dervişoğlu ve Eyüp Aydın'a da henüz beklentileri karşılayacak bir teklif gelmemesi yönetimi düşündürüyor.





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