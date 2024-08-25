Galatasaray'ı endişelendiren gelişme!

Galatasaray'da kadroda düşünülmeyen isimler elde kaldı.
Wilfried Zaha, İngiltere'den istediği teklifi alamadı. Bu da maaş bütçesine en ağır darbe oldu.
Senelik 2 milyon 750 bin Euro kazanan Sergio Oliveira ve 1 milyon 800 bin Euro kazanan Leo Dubois rahatını bozmuyor.
Alexandru Cicaldau, Yusuf Demir, Taylan Antalyalı, Halil Dervişoğlu ve Eyüp Aydın'a da henüz beklentileri karşılayacak bir teklif gelmemesi yönetimi düşündürüyor.
Wilfried Zaha, İngiltere'den istediği teklifi alamadı. Bu da maaş bütçesine en ağır darbe oldu.
Senelik 2 milyon 750 bin Euro kazanan Sergio Oliveira ve 1 milyon 800 bin Euro kazanan Leo Dubois rahatını bozmuyor.
Alexandru Cicaldau, Yusuf Demir, Taylan Antalyalı, Halil Dervişoğlu ve Eyüp Aydın'a da henüz beklentileri karşılayacak bir teklif gelmemesi yönetimi düşündürüyor.