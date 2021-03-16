Galatasaray HDI Sigorta Kadın Voleybol Takımı, Kadınlar CEV Kupası finalinde İtalya ekibi Saugella Monza ile karşı karşıya gelecek.



Sarı-kırmızılılar, CEV Kupası finali ilk maçında İtalyan ekibi Saugella Monza'nın konuğu olacak. 16 Mart 2021 Salı günü Di Monza Arena'da oynanacak mücadele TSİ 20.00'de başlayacak. Saugella Monza – Galatasaray HDI Sigorta karşılaşması Galatasaray Televizyonu ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.



CEV Kupası yarı final etabında Fransa'nın Beziers Angels ekibi ile eşleşen Galatasaray HDI Sigorta, deplasmanda 3-1 konuk ekibin üstünlüğüyle tamamlanan karşılaşmanın rövanşını İstanbul'da 3-0'la alarak adını finale yazdırmıştı.



Saugella Monza Saugella Monza ise yarı final etabında eşleştiği Tent Obrenovac ekibini her iki maçta da 3-0 mağlup ederek finale yükselmişti.



Galatasaray HDI Sigorta - Saugella Monza arasında oynanacak CEV Kupası finali rövanş maçı ise 23 Mart 2021 Salı günü saat 20.00'de sarı-kırmızılıların ev sahipliğinde Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanacak.



