Galatasaray HDI Sigorta'dan 10. galibiyet

Misli.com Sultanlar Ligi'nin 16. haftasında Galatasaray HDI Sigorta, Bolu Belediyespor'u 3-1 mağlup etti.
Bu sonuçla Galatasaray HDI Sigorta ligdeki 10. galibiyetini elde ederken, Bolu Belediyespor da 14. yenilgisini aldı.
Salon: Burhan Felek
Hakemler: Caner Çildir, Recep Karakoç
Galatasaray HDI Sigorta: Gizem Kılıç, Eggleston, Popovic, Vasilantonaki, İlkin Aydın, Ayçin Akyol (Gizem Güreşen, Sude Hacımustafaoğlu, Eda Kafkas)
Bolu Belediyespor: Kodola, Ece Kozdere, Casanova, Buket Yılmaz, Dixon, Cansu Aydınoğulları (Selin Nevruz, Hilal Kocadere, Tuana Köse, Seher Aksoy)
Setler: 22-25, 25-18, 25-15, 25-21
Süre: 97 dakika (24, 24, 23, 26)
Bu sonuçla Galatasaray HDI Sigorta ligdeki 10. galibiyetini elde ederken, Bolu Belediyespor da 14. yenilgisini aldı.
Salon: Burhan Felek
Hakemler: Caner Çildir, Recep Karakoç
Galatasaray HDI Sigorta: Gizem Kılıç, Eggleston, Popovic, Vasilantonaki, İlkin Aydın, Ayçin Akyol (Gizem Güreşen, Sude Hacımustafaoğlu, Eda Kafkas)
Bolu Belediyespor: Kodola, Ece Kozdere, Casanova, Buket Yılmaz, Dixon, Cansu Aydınoğulları (Selin Nevruz, Hilal Kocadere, Tuana Köse, Seher Aksoy)
Setler: 22-25, 25-18, 25-15, 25-21
Süre: 97 dakika (24, 24, 23, 26)
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