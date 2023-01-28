Galatasaray HDI Sigorta'dan 10. galibiyet

Misli.com Sultanlar Ligi'nin 16. haftasında Galatasaray HDI Sigorta, Bolu Belediyespor'u 3-1 yendi.

Haber; AA, Fotoğraf; Galatasaray.org
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Galatasaray HDI Sigorta'dan 10. galibiyet
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28 Ocak 2023 18:55
Misli.com Sultanlar Ligi'nin 16. haftasında Galatasaray HDI Sigorta, Bolu Belediyespor'u 3-1 mağlup etti.

Bu sonuçla Galatasaray HDI Sigorta ligdeki 10. galibiyetini elde ederken, Bolu Belediyespor da 14. yenilgisini aldı.

Salon: Burhan Felek

Hakemler: Caner Çildir, Recep Karakoç

Galatasaray HDI Sigorta: Gizem Kılıç, Eggleston, Popovic, Vasilantonaki, İlkin Aydın, Ayçin Akyol (Gizem Güreşen, Sude Hacımustafaoğlu, Eda Kafkas)

Bolu Belediyespor: Kodola, Ece Kozdere, Casanova, Buket Yılmaz, Dixon, Cansu Aydınoğulları (Selin Nevruz, Hilal Kocadere, Tuana Köse, Seher Aksoy)

Setler: 22-25, 25-18, 25-15, 25-21

Süre: 97 dakika (24, 24, 23, 26)

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