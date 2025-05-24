Süper Lig'in 37. haftasında Galatasaray, Göztepe ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Süper Lig'de şampiyonluğunu geçtiğimiz hafta ilan eden Galatasaray, Gürsel Aksel Stadyumu'ndaki maçtan 2-0'lık galibiyetle ayrıldı.
Galatasaray'a galibiyeti getiren ilk golü 70. dakikada Kaan Ayhan attı. Milli futbolcu, serbest vuruştan ağları havalandırdı. Galatasaray'ın ikinci golünü 90+1'de Alvaro Morata attı.
Bu sonucun ardından Galatasaray, Süper Lig'de 92 puana ulaştı. Göztepe ise 47 puanda kaldı.
Süper Lig'de şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray, pazar günü Yenikapı'da taraftarıyla birlikte zaferini kutlayacak. Sarı-kırmızılılar, ligin sonraki haftasında ise sahasında Başakşehir ile karşı karşıya gelecek. Göztepe, ligin bir sonraki haftasında Kasımpaşa deplasmanına konuk olacak.
GALATASARAY'IN KADROSU
Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Göztepe'ye konuk olan Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, Bellona Kayserispor maçına göre ilk 11'de 10 değişiklik yaptı.
Kayserispor maçında forma giyen ancak cezalı duruma düşen Muslera ile Sara'nın yanı sırada Osimhen, Yunus Akgün, Barış Alper Yılmaz, Toreira ve Abdülkerim Bardakçı, İzmir'e getirilmezken Buruk, Eren Elmalı, Sallai ve Lemina'yı ise yedek kulübesine çekti.
Sarı-kırmızılılar, Gürsel Aksel Stadı'ndaki karşılaşmaya Günay Güvenç, Kaan Ayhan, Cuesta, Sanchez, Jakobs, Kerem Demirbay, Berkan Kutlu, Frankowski, Ahmed Kutucu, Mertens ve Morata 11'i ile çıktı.
Yedek kulübesinde ise Jankat Yılmaz, Eyüp Aydın, Sallai, Eren Elmalı, Jelert, Yusuf Demir, Efe Akman, Metehan Baltacı, Arda Ünyay ve Lemina, yer aldı.
GÖZTEPE'NİN KADROSU
Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov, Süper Lig'in 36. haftasında 6-3 mağlup oldukları Çayruk Rizespor maçının 11'inde 1 değişiklik yaptı.
Tecrübeli teknik adam, kaleci Arda Özçimen'in yerine Lis'e karşılaşmada görev verirken ilk 11'ini Lis, Bokele, Heliton, Koray Günter, Nielsen, Ogün Bayrak, Dennis, Ahmed Ildız, Tijanic, Kubilay Kanatsızkuş, Romulo ile oluşturdu.
Yedek kulübesinde ise Arda Özçimen, Arda Ercan, Taha Altıkardeş, Matsuki, Emerson, Miroshi, Furkan Bayır, Nazım Sangare, Tibet Durakçay, yer aldı.
62. RANDEVU
Galatasaray ile Göztepe, Süper Lig'de 62. kez karşı karşıya geliyor.
İki takım arasında geride kalan 61 maçtan 36'sını Galatasaray, 12'sini Göztepe kazandı. 13 müsabaka ise berabere sonuçlandı.
Atılan gollerde de Galatasaray'ın Göztepe'ye 97-45 üstünlüğü bulunuyor.
Galatasaray, Göztepe ile oynadığı son 6 Süper Lig maçından da galibiyetle ayrıldı.
TRİBÜNLER DOLDU
Göztepe ve Galatasaraylı taraftarlar maça büyük ilgi gösterdi.
Göztepe taraftarına 4 bin bayrak dağıtıldı.
Türkiye Basketbol İkinci Ligi Final Grubu'nda şampiyon olarak üst lige çıkan Göztepe Erkek Basketbol Takımı, karşılaşma öncesinde taraftarı selamladı.
Galatasaraylı oyuncular ısınmaya üzerinde yıldız ve içerisinde futbolcuların resminin olduğu "şampiyon 2024-2025" yazan tişörtle çıktı.
KARŞILIKLI TEHLİKELER
Göztepe ile Galatasaray arasında İzmir'de oynanan maç karşılıklı tehlikeli ataklarla başladı.
3. dakikada Göztepe hücumunda sol kanattan yapılan ortaya arka direkte Heilton kafayı vurdu, kaleci Günay topu kale önüne çıkardı. Ardından seken topa Romulo rövaşata denedi ancak top üstten auta çıktı.
6. dakikada Galatasaray hücumunda sol çaprazdan içeriye doğru giren Ahmed Kutucu sol ayağıyla uzak köşeye yerden vuruşunu yaptı, top direğin hemen yanından auta çıktı.
GÜNAY GEÇİT VERMEDİ
25. dakikada Göztepe hücumunda sağ kanattan açılan ortayı Romulo indirdi ardından ceza alanında sağında boş olan Tijanic'e bıraktı. Tijanic bekletmeden topa sol ayağıyla vurdu ancak kaleci Günay sağına uzanarak topu kornere çıkarmayı başardı.
GALATASARAY DİREĞE TAKILDI
Galatasaray, karşılaşmanın 43. dakikasında gole çok yaklaştı. Galatasaray atağında Jakobs sol kanattan içeriye doğru topla girdi ardından Kerem Demirbay'a çıkardı. Kerem Demirbay'ın sol ayağıyla yaptığı vuruşta top uzak direkten oyun alanına geri döndü.
İLK DEVREDE GOL ÇIKMADI
Göztepe ile Galatasaray arasındaki mücadelenin ilk yarısı 0-0 sona erdi.
GALATASARAY'DA PENALTI İTİRAZI!
Galatasaray, karşılaşmanın 48. dakikasında Nielsen ile Ahmed Kutucu arasında yaşanan pozisyon sonrası penaltı bekledi. Galatasaray hücumunda ceza sahası içi sağ çaprazında Nielsen ile girdiği mücadelede Ahmed Kutucu yerde kaldı. Galatasaray, penaltı itirazında bulundu. VAR'da 2-3 dakikalık incelemenin ardından pozisyon başlangıcında ofsayt tespit edildi ve oyuna Göztepe başladı.
YİNE GÜNAY GÜVENÇ!
Göztepe, karşılaşmanın 54. dakikasında etkili oldu. Göztepe'nin Romulo ile kaleyi doğrudan gören noktadan kullandığı serbest vuruşu kaleci Günay çıkarmayı başardı.
GÖZTEPE OFSAYTA TAKILDI
Göztepe, karşılaşmanın 63. dakikasında öne geçti. Bu dakikada kaleci Günay ile karşı karşıya kalan Kubilay Kanatsızkuş, topu ağlara gönderdi. Kubilay'ın pozisyonu için daha sonra ofsayt bayrağı kalktı.
SERBEST VURUŞ VE GOL!
Göztepe'de kaleci Lis, 69. dakikada ceza sahası dışında Ahmed Kutucu'ya yaptığı müdahale sonrası sarı kart gördü. Galatasaraylı futbolcular, bu pozisyonda bir kırmızı kart bekledi.
Galatasaray'da kazanılan serbest vuruşta topun başına Kaan Ayhan geçti. Milli futbolcu, 70. dakikada yaptığı vuruşla harika bir gole imza attı ve Galatasaray'ı, Göztepe deplasmanında 1-0 öne taşıdı.
ALVARO MORATA ATTI
GALATASARAY KAZANDI
Galatasaray, Alvaro Morata'nın 90+1. dakikada attığı golle Göztepe deplasmanından 2-0'lık galibiyetle ayrıldı.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
3. dakikada Göztepe gole yaklaştı. Ceza sahası sol çaprazında topu kapan Koray Günter'in ortasında Heliton'un kafayla gönderdiği meşin yuvarlağı kaleci Günay Güvenç, çeldi. Altı pas içinde topu önünde bulan Romulo'nun röveşata vuruşunda meşin yuvarlak, üstten dışarı gitti.
6. dakikada Galatasaray atağında Morata'nın gönderdiği ara pasında topla ceza sahası sol çaprazında buluşan Ahmed Kutucu'nun şutunda meşin yuvarlak, direğin yanından dışarı çıktı.
25. dakikadaki Göztepe atağında Bokele'nin sağ kanattan ortasında topla buluşan Kubilay Kanatsızkuş, meşin yuvarlığı ceza sahası içerisine gönderdi. Sol çaprazda top buluşan Tijanic'in şutunda meşin yuvarlağı kaleci Günay Güvenç, kornere çeldi.
43. dakikadaki Galatasaray hücumunda Jakobs'un sol kanattan pasında topla ceza sahasında buluşan Kerem Demirbay'ın şutunda meşin yuvarlak, kale direğinden oyun alanına döndü.
Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 eşitlikle tamamlandı.
MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)
53. dakikada Göztepe gole yaklaştı. Nielsen'in ceza sahası çizgisi sol önünde düşürülmesi sonucu kazanılan serbest vuruşu kullanan Romulo'nun şutunda topu, kaleci Günay Güvenç, kornere çeldi.
70. dakikada Galatasaray öne geçti. Ahmed Kutucu'nun ceza sahası çizgisi sol çaprazında düşürülmesi sonucu kazanılan serbest vuruşu kullanan Kaan Ayhan, topu ağlarla buluşturdu. 0-1.
90. dakikada Göztepe atağında, Furkan Bayır'ın sağ kanattan ortasında iyi yükselen Emerson'un kafa vuruşunda meşin yuvarlak, kale direğinin yanından dışarı çıktı.
90+1. dakikada Galatasaray farkı 2'ye çıkardı. Jakobs'un sol kanattan ceza sahası içerisine çevirdiği topla altı pas içerisinde buluşan Morata, meşin yuvarlığı ağlara gönderdi: 0-2.
Karşılaşma Galatasaray'ın 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı.
Stat: Gürsel Aksel
Hakemler: Batuhan Kolak, Samet Çiçek, Erkan Akbulut,
Göztepe: Lis, Bokele, Heliton, Koray Günter (Dk.77 Matsuki), Nielsen (Dk.83 Nazım Sangare), Ogün Bayrak (Dk.83 Taha Altıkardeş), Dennis (Dk.45 Furkan Bayır), Ahmed Ildız, Tijanic (Dk.45 Miroshi), Kubilay Kanatsızkuş (Dk.77 Emerson), Romulo
Galatasaray: Günay Güvenç, Kaan Ayhan, Cuesta (Dk.90+3 Arda Ünvay), Sanchez, Jakobs, Kerem Demirbay (Dk.67 Yusuf Demir), Berkan Kutlu (Dk.79 Eyüp Aydın), Frankowski (Dk.79 Jelert), Ahmed Kutucu (Dk.87 Metehan Baltacı), Mertens (Dk.67 Eren Elmalı), Morata,
Goller: Dk.70 Kaan Ayhan, 90+1 Morata (Galatasaray)
Sarı kartlar: Dk.11 Heliton, Dk.69 Lis, Dk. 89 Romulo (Göztepe)
Galatasaray'a galibiyeti getiren ilk golü 70. dakikada Kaan Ayhan attı. Milli futbolcu, serbest vuruştan ağları havalandırdı. Galatasaray'ın ikinci golünü 90+1'de Alvaro Morata attı.
Bu sonucun ardından Galatasaray, Süper Lig'de 92 puana ulaştı. Göztepe ise 47 puanda kaldı.
Süper Lig'de şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray, pazar günü Yenikapı'da taraftarıyla birlikte zaferini kutlayacak. Sarı-kırmızılılar, ligin sonraki haftasında ise sahasında Başakşehir ile karşı karşıya gelecek. Göztepe, ligin bir sonraki haftasında Kasımpaşa deplasmanına konuk olacak.
GALATASARAY'IN KADROSU
Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Göztepe'ye konuk olan Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, Bellona Kayserispor maçına göre ilk 11'de 10 değişiklik yaptı.
Kayserispor maçında forma giyen ancak cezalı duruma düşen Muslera ile Sara'nın yanı sırada Osimhen, Yunus Akgün, Barış Alper Yılmaz, Toreira ve Abdülkerim Bardakçı, İzmir'e getirilmezken Buruk, Eren Elmalı, Sallai ve Lemina'yı ise yedek kulübesine çekti.
Sarı-kırmızılılar, Gürsel Aksel Stadı'ndaki karşılaşmaya Günay Güvenç, Kaan Ayhan, Cuesta, Sanchez, Jakobs, Kerem Demirbay, Berkan Kutlu, Frankowski, Ahmed Kutucu, Mertens ve Morata 11'i ile çıktı.
Yedek kulübesinde ise Jankat Yılmaz, Eyüp Aydın, Sallai, Eren Elmalı, Jelert, Yusuf Demir, Efe Akman, Metehan Baltacı, Arda Ünyay ve Lemina, yer aldı.
GÖZTEPE'NİN KADROSU
Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov, Süper Lig'in 36. haftasında 6-3 mağlup oldukları Çayruk Rizespor maçının 11'inde 1 değişiklik yaptı.
Tecrübeli teknik adam, kaleci Arda Özçimen'in yerine Lis'e karşılaşmada görev verirken ilk 11'ini Lis, Bokele, Heliton, Koray Günter, Nielsen, Ogün Bayrak, Dennis, Ahmed Ildız, Tijanic, Kubilay Kanatsızkuş, Romulo ile oluşturdu.
Yedek kulübesinde ise Arda Özçimen, Arda Ercan, Taha Altıkardeş, Matsuki, Emerson, Miroshi, Furkan Bayır, Nazım Sangare, Tibet Durakçay, yer aldı.
62. RANDEVU
Galatasaray ile Göztepe, Süper Lig'de 62. kez karşı karşıya geliyor.
İki takım arasında geride kalan 61 maçtan 36'sını Galatasaray, 12'sini Göztepe kazandı. 13 müsabaka ise berabere sonuçlandı.
Atılan gollerde de Galatasaray'ın Göztepe'ye 97-45 üstünlüğü bulunuyor.
Galatasaray, Göztepe ile oynadığı son 6 Süper Lig maçından da galibiyetle ayrıldı.
TRİBÜNLER DOLDU
Göztepe ve Galatasaraylı taraftarlar maça büyük ilgi gösterdi.
Göztepe taraftarına 4 bin bayrak dağıtıldı.
Türkiye Basketbol İkinci Ligi Final Grubu'nda şampiyon olarak üst lige çıkan Göztepe Erkek Basketbol Takımı, karşılaşma öncesinde taraftarı selamladı.
Galatasaraylı oyuncular ısınmaya üzerinde yıldız ve içerisinde futbolcuların resminin olduğu "şampiyon 2024-2025" yazan tişörtle çıktı.
KARŞILIKLI TEHLİKELER
Göztepe ile Galatasaray arasında İzmir'de oynanan maç karşılıklı tehlikeli ataklarla başladı.
3. dakikada Göztepe hücumunda sol kanattan yapılan ortaya arka direkte Heilton kafayı vurdu, kaleci Günay topu kale önüne çıkardı. Ardından seken topa Romulo rövaşata denedi ancak top üstten auta çıktı.
6. dakikada Galatasaray hücumunda sol çaprazdan içeriye doğru giren Ahmed Kutucu sol ayağıyla uzak köşeye yerden vuruşunu yaptı, top direğin hemen yanından auta çıktı.
GÜNAY GEÇİT VERMEDİ
25. dakikada Göztepe hücumunda sağ kanattan açılan ortayı Romulo indirdi ardından ceza alanında sağında boş olan Tijanic'e bıraktı. Tijanic bekletmeden topa sol ayağıyla vurdu ancak kaleci Günay sağına uzanarak topu kornere çıkarmayı başardı.
GALATASARAY DİREĞE TAKILDI
Galatasaray, karşılaşmanın 43. dakikasında gole çok yaklaştı. Galatasaray atağında Jakobs sol kanattan içeriye doğru topla girdi ardından Kerem Demirbay'a çıkardı. Kerem Demirbay'ın sol ayağıyla yaptığı vuruşta top uzak direkten oyun alanına geri döndü.
İLK DEVREDE GOL ÇIKMADI
Göztepe ile Galatasaray arasındaki mücadelenin ilk yarısı 0-0 sona erdi.
GALATASARAY'DA PENALTI İTİRAZI!
Galatasaray, karşılaşmanın 48. dakikasında Nielsen ile Ahmed Kutucu arasında yaşanan pozisyon sonrası penaltı bekledi. Galatasaray hücumunda ceza sahası içi sağ çaprazında Nielsen ile girdiği mücadelede Ahmed Kutucu yerde kaldı. Galatasaray, penaltı itirazında bulundu. VAR'da 2-3 dakikalık incelemenin ardından pozisyon başlangıcında ofsayt tespit edildi ve oyuna Göztepe başladı.
YİNE GÜNAY GÜVENÇ!
Göztepe, karşılaşmanın 54. dakikasında etkili oldu. Göztepe'nin Romulo ile kaleyi doğrudan gören noktadan kullandığı serbest vuruşu kaleci Günay çıkarmayı başardı.
GÖZTEPE OFSAYTA TAKILDI
Göztepe, karşılaşmanın 63. dakikasında öne geçti. Bu dakikada kaleci Günay ile karşı karşıya kalan Kubilay Kanatsızkuş, topu ağlara gönderdi. Kubilay'ın pozisyonu için daha sonra ofsayt bayrağı kalktı.
SERBEST VURUŞ VE GOL!
Göztepe'de kaleci Lis, 69. dakikada ceza sahası dışında Ahmed Kutucu'ya yaptığı müdahale sonrası sarı kart gördü. Galatasaraylı futbolcular, bu pozisyonda bir kırmızı kart bekledi.
Galatasaray'da kazanılan serbest vuruşta topun başına Kaan Ayhan geçti. Milli futbolcu, 70. dakikada yaptığı vuruşla harika bir gole imza attı ve Galatasaray'ı, Göztepe deplasmanında 1-0 öne taşıdı.
ALVARO MORATA ATTI
GALATASARAY KAZANDI
Galatasaray, Alvaro Morata'nın 90+1. dakikada attığı golle Göztepe deplasmanından 2-0'lık galibiyetle ayrıldı.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
3. dakikada Göztepe gole yaklaştı. Ceza sahası sol çaprazında topu kapan Koray Günter'in ortasında Heliton'un kafayla gönderdiği meşin yuvarlağı kaleci Günay Güvenç, çeldi. Altı pas içinde topu önünde bulan Romulo'nun röveşata vuruşunda meşin yuvarlak, üstten dışarı gitti.
6. dakikada Galatasaray atağında Morata'nın gönderdiği ara pasında topla ceza sahası sol çaprazında buluşan Ahmed Kutucu'nun şutunda meşin yuvarlak, direğin yanından dışarı çıktı.
25. dakikadaki Göztepe atağında Bokele'nin sağ kanattan ortasında topla buluşan Kubilay Kanatsızkuş, meşin yuvarlığı ceza sahası içerisine gönderdi. Sol çaprazda top buluşan Tijanic'in şutunda meşin yuvarlağı kaleci Günay Güvenç, kornere çeldi.
43. dakikadaki Galatasaray hücumunda Jakobs'un sol kanattan pasında topla ceza sahasında buluşan Kerem Demirbay'ın şutunda meşin yuvarlak, kale direğinden oyun alanına döndü.
Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 eşitlikle tamamlandı.
MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)
53. dakikada Göztepe gole yaklaştı. Nielsen'in ceza sahası çizgisi sol önünde düşürülmesi sonucu kazanılan serbest vuruşu kullanan Romulo'nun şutunda topu, kaleci Günay Güvenç, kornere çeldi.
70. dakikada Galatasaray öne geçti. Ahmed Kutucu'nun ceza sahası çizgisi sol çaprazında düşürülmesi sonucu kazanılan serbest vuruşu kullanan Kaan Ayhan, topu ağlarla buluşturdu. 0-1.
90. dakikada Göztepe atağında, Furkan Bayır'ın sağ kanattan ortasında iyi yükselen Emerson'un kafa vuruşunda meşin yuvarlak, kale direğinin yanından dışarı çıktı.
90+1. dakikada Galatasaray farkı 2'ye çıkardı. Jakobs'un sol kanattan ceza sahası içerisine çevirdiği topla altı pas içerisinde buluşan Morata, meşin yuvarlığı ağlara gönderdi: 0-2.
Karşılaşma Galatasaray'ın 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı.
Stat: Gürsel Aksel
Hakemler: Batuhan Kolak, Samet Çiçek, Erkan Akbulut,
Göztepe: Lis, Bokele, Heliton, Koray Günter (Dk.77 Matsuki), Nielsen (Dk.83 Nazım Sangare), Ogün Bayrak (Dk.83 Taha Altıkardeş), Dennis (Dk.45 Furkan Bayır), Ahmed Ildız, Tijanic (Dk.45 Miroshi), Kubilay Kanatsızkuş (Dk.77 Emerson), Romulo
Galatasaray: Günay Güvenç, Kaan Ayhan, Cuesta (Dk.90+3 Arda Ünvay), Sanchez, Jakobs, Kerem Demirbay (Dk.67 Yusuf Demir), Berkan Kutlu (Dk.79 Eyüp Aydın), Frankowski (Dk.79 Jelert), Ahmed Kutucu (Dk.87 Metehan Baltacı), Mertens (Dk.67 Eren Elmalı), Morata,
Goller: Dk.70 Kaan Ayhan, 90+1 Morata (Galatasaray)
Sarı kartlar: Dk.11 Heliton, Dk.69 Lis, Dk. 89 Romulo (Göztepe)
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