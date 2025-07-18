18 Temmuz
Dinamo Moscow-Baltika
20:30
18 Temmuz
Viborg-Kopenhag
20:00
18 Temmuz
Sarpsborg 08-Rosenborg
19:00
18 Temmuz
Jagiellonia Bialystok-Termalica Nieciecza
19:00
19 Temmuz
Boca Juniors-Union
01:30
19 Temmuz
Atletico Tucuman-Central Cordoba de Santiago
03:30

Galatasaray, Florya Projesi anlaşmasını KAP'a bildirdi

Galatasaray, Florya Projesi ihalesinde Nivak Yapı ile sözleşme imzaladığını KAP'a bildirdi.

calendar 18 Temmuz 2025 17:28 | Son Güncelleme Tarihi: 18 Temmuz 2025 17:38
Galatasaray, Florya Projesi anlaşmasını KAP'a bildirdi
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Galatasaray, Florya Projesi ihalesinde Nivak Yapı ile sözleşme imzaladığını KAP'a bildirdi.

Sarı kırmızılı kulüpten Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan bildirim şöyle:

"Şirketimiz ana ortağı olan Galatasaray Spor Kulübü'ne ait Florya arsasına ilişkin Galatasaray Spor Kulübü ile Nivak Yapı A.Ş. arasında bir Hasılat Paylaşım Sözleşmesi imzalanmıştır. Konuyla ilgili açıklamalara Galatasaray Spor Kulübü kurumsal web sitesinden ulaşılabilecektir."

Galatasaray'ın internet sitesinden yapılan duyuruda ise "İhale Komisyonu tarafından gerçekleştirilen ihale sonucunda tanzim edilen 19.06.2025 tarihli Değerlendirme ve Sonuç Raporu doğrultusunda en iyi teklifi veren Nivak Yapı A.Ş. ile Hasılat Paylaşım Sözleşmesi imzalanmış olup Sözleşme gereği tahsil edilecek olan avans tutarı 06.07.2024 tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında alınan yetkiye uygun olarak kullanılacaktır." ifadeleri kullanıldı. 


Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.