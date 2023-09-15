Galatasaray, Eyüp Aydın'ı açıkladı

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'ın, Bayern Münih forması giyen Eyüp Aydın'ı kadrosuna kattı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Galatasaray, Eyüp Aydın'ı açıkladı
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15 Eylül 2023 21:20
Son güncelleme 15 Eylül 2023 22:09
Yerli rotasyonunu genişletmek için çalışmalarını sürdüren Galatasaray çarpıcı bir hamleye imza attı: Eyüp Aydın.

GALATASARAY'DAN AÇIKLAMA

Galatasaray Kulübü, Eyüp Aydın transferi konusunda Bayern Münih ve oyuncuyla anlaşmaya varıldığını ve oyuncuyla 3 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

ALACAĞI MAAŞ BELLİ OLDU

Kulüpten yapılan açıklamada; Bayern Münih'e bonservis bedeli olarak 250 bin euro ödeneceği, oyuncuya ise 2023-2024 sezonunda 6.9 milyon TL maaş, 2024-2025 sezonunda 9.3 milyon TL maaş ve 2025-2026 sezonunda 10 milyon TL maaş ödeneceği açıklandı.

"ÇOCUKLUK AŞKIMA GELDİM"

İmzanın ardından açıklamalarda bulunan Eyüp Aydın, "Bu transfer gerçekleştiği için çok mutluyum. Benim için çok büyük bir gurur, Galatasaraylıyım. Çocukluk aşkıma geldiğim için çok mutluyum. Fenerbahçe maçında stadyumdaydım. Taraftarların önüne çıkmak için dört gözle bekliyorum." sözlerini sarf etti.



EYÜP AYDIN KİMDİR?

Bayern Münih II'de top koşturan 19 yaşındaki Eyüp Aydın, ön libero ve orta saha merkezinde görev alıyor. Sol ayağını kullanan 1.81 boyundaki oyuncu skor katkısıyla da dikkat çekiyor.  

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