Galatasaray, Eyüp Aydın'ı açıkladı

Eyüp Aydın transferi konusunda Bayern Münih ve oyuncuyla anlaşmaya varıldığını ve oyuncuyla 3 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

2023-2024 sezonunda 6.9 milyon TL maaş, 2024-2025 sezonunda 9.3 milyon TL maaş ve 2025-2026 sezonunda 10 milyon TL maaş ödeneceği açıklandı.





Bu transfer gerçekleştiği için çok mutluyum. Benim için çok büyük bir gurur, Galatasaraylıyım. Çocukluk aşkıma geldiğim için çok mutluyum. Fenerbahçe maçında stadyumdaydım. Taraftarların önüne çıkmak için dört gözle bekliyorum." sözlerini sarf etti.

Bayern Münih II'de top koşturan 19 yaşındaki Eyüp Aydın, ön libero ve orta saha merkezinde görev alıyor. Sol ayağını kullanan 1.81 boyundaki oyuncu skor katkısıyla da dikkat çekiyor.



