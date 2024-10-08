Galatasaray, ERA Nymburk'a evinde kaybetti!

Galatasaray Erkek Basketbol Takımı, Basketbol Şampiyonlar Ligi D Grubu'ndaki ikinci maçında ERA Nymburk'a 87-75 mağlup oldu.

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Galatasaray, ERA Nymburk'a evinde kaybetti!
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08 Ekim 2024 21:55
Son güncelleme 08 Ekim 2024 22:41
Galatasaray, Basketbol Şampiyonlar Ligi D Grubu ikinci haftasında konuk ettiği Çekya'nın ERA Nymburk takımına 87-75 mağlup oldu.

Salon: Basketbol Gelişim Merkezi

Hakemler: Boris Krejic (Slovenya), Georgios Poursanidis (Yunanistan), Petar Pesic (Sırbistan)

Galatasaray: Livingston 12, Palmer 19, Blumbergs 10, Göksenin Köksal 6, Delgado 6, Cummings 12, Samet Geyik, Izundu 10, Altan Çamoğlu

ERA Nymburk: Brown 12, Birts 5, Bishop 15, Bohacik 13, Kriz 10, Svoboda 3, Sehnal 5, Shumate 9, Rylich 6, Ceaser 9, Tuma

1. Periyot: 13-23

Devre: 37-46

3. Periyot: 57-66

Beş faulle çıkan: 39.56 Rylich (ERA Nymburk)

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