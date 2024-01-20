Galatasaray Ekmas, Manisa deplasmanında galip!

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 17. haftasında Galatasaray Ekmas, deplasmanda Manisa Büyükşehir Belediyespor'u 83-80 mağlup etti.



Manisa Büyükşehir Belediyespor'un hızlı başladığı periyoda Galatasaray Ekmas, Walden'in etkili oyunuyla ortak oldu ve maçın 5. dakikası konuk ekibin 10-9 üstünlüğüyle geçildi. Galatasaray Ekmas, çekişmeli geçen periyodu 19-17 üstün tamamladı.



Sarı-kırmızı ekip, ikinci periyotta da üstünlüğünü sürdürdü. Prepelic ve Halilovic'in sayılarıyla üstünlüğünü sürdüren Galatasaray Ekmas, soyunma odasına 41-38 önde gitti.



Manisa Büyükşehir Belediyespor 3. periyoda etkili başladı. Farkı kapatıp öne geçen yeşil-beyazlılar, maçın 25. dakikasını 52-48 önde geçse de Buğrahan Tuncer ve McCormack'ın etkili oyunuyla Galatasaray Ekmas, periyodu 62-60 üstün tamamladı.



Final periyodu iki takımın karşılıklı sayılarıyla çekişmeli başladı. Galatasaray Ekmas, son 5 dakikasına 71-70 önde girdiği müsabakayı 83-80 kazandı.



Salon: Muradiye



Hakemler: Kaan Büyükçil, Ziya Özorhon, Nazlı Çisil Güngör



Manisa Büyükşehir Belediyespor: Russell 11, Cruz 9, Luther 9, Anderson 23, Terry 22, Ege Arar, Mustafa Baki Görür, Ayberk Olmaz, Dorukhan Engindeniz 6, Barış Çağan Özkan



Galatasaray Ekmas: Walden 13, Sadık Emir Kabaca 2, Prepelic 12, McCormack 13, Göksenin Köksal, İsmet Akpınar 4, Halilovic 11, Bost 11, Samet Geyik, Buğrahan Tuncer 17



1. Periyot: 17-19



Devre: 38-41



3. Periyot: 60-62



Beş faulle çıkan: 38.21 Sadık Emir Kabaca (Galatasaray Ekmas)



