Galatasaray Ekmas, JDA Bourgogne Dijon'a konuk olacak

Galatasaray Ekmas Erkek Basketbol Takımı, Şampiyonlar Ligi son 16 turu J Grubu'ndaki 6. maçında deplasmanda Fransa'nın JDA Bourgogne Dijon ekibiyle karşılaşacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Galatasaray Ekmas, JDA Bourgogne Dijon'a konuk olacak
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20 Mart 2024 10:22
Galatasaray Ekmas Erkek Basketbol Takımı, Şampiyonlar Ligi son 16 turu J Grubu'ndaki 6. maçında deplasmanda Fransa'nın JDA Bourgogne Dijon ekibiyle karşılaşacak.

Jean-Michel Geoffroy Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka, TSİ 22.00'de başlayacak.

Grupta iki takımın da çeyrek finale çıkma şansı bulunmazken, Galatasaray Ekmas 2 galibiyet ve 3 mağlubiyetle üçüncü sırada yer alıyor. JDA Bourgogne Dijon ise bir galibiyet ve 4 yenilgiyle son sırada bulunuyor.

Taraflar arasında İstanbul'da yapılan maçı, Fransa temsilcisi 96-93'lük skorla kazanmıştı.

Grupta geçen haftaki maçların ardından Alman ekipleri Telekom Baskets Bonn ve MHP Riesen çeyrek finale yükselmeyi garantilemişti.

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