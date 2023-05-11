Galatasaray, Efeler Ligi'ni 5. sırada tamamladı!

Galatasaray HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı, Bursa Büyükşehir Belediye'yi 3-2 yenerek seriyi 2-1 getirdi ve AXA Sigorta Efeler Ligi'ni 5. sırada tamamladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Galatasaray, Efeler Ligi'ni 5. sırada tamamladı!
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11 Mayıs 2023 19:14
Son güncelleme 11 Mayıs 2023 20:19
Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi play-off 5-6'ncılık etabı üçüncü maçında Galatasaray HDI Sigorta, deplasmanda Bursa Büyükşehir Belediyespor'u 3-2 mağlup etti.

Seride durumu 2-1'e getiren Galatasaray HDI Sigorta sezonu 5'inci, Bursa Büyükşehir Belediyespor ise 6'ncı sırada tamamladı.

Salon: TVF Cengiz Göllü

Hakemler: İsmail Yıldırım, Tolgacan Dinçer

Bursa Büyükşehir Belediyespor: Radke, Gökhan Gökgöz, Halit Kurtuluş, Metin Toy, Bahov, Emre Batur (Fatih Yörümez, Burak Çevik, Berk Dilmenler, Halil Dolaşık, Emre Berat Fırat, Erenhan Can)

Galatasaray HDI Sigorta: Orçun Ergün, Yasin Aydın, Emir Kaan Öztürk, Edgar, Baturalp Burak Güngör, Oğuzhan Karasu (Beytullah Hatipoğlu, Onur Günaydı, Fatih Eren Uğur, Sharifi, Burak Güngör, Selim Kalaycı, Aykut Acar)

Setler: 18-25, 25-13, 23-25, 25-21, 7-15

Süre: 114 dakika (23, 19, 28, 29, 15)

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