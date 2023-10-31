Galatasaray deplasmanda THY'e mağlup oldu

Türkiye Kadınlar Voleybol Ligi 6. hafta karşılaşmasında Galatasaray deplasmanda THY'ye 3-1 mağlup oldu.
Salon: Burhan Felek Voleybol
Hakemler: Erol Akbulut, Aylin Turnaoğlu
Türk Hava Yolları: Bergmann, Dicle Babat, Van Ryk, Vasilantonaki, Kübra Akman, Sıla Çalışkan (Buse Kayacan, Şeyma Ercan)
Galatasaray Daikin: Sude Hacımustafaoğlu, Gneitıng, Cuttino, İlkin Aydın, Ayçin Akyol, Tashiro (Bihter Yarkın, Eggleston, Duygu Düzceler)
Setler: 25-18, 23-25, 25-23, 25-15
Süre: 113 dakika (28, 30, 32, 23)
Salon: Burhan Felek Voleybol
Hakemler: Erol Akbulut, Aylin Turnaoğlu
Türk Hava Yolları: Bergmann, Dicle Babat, Van Ryk, Vasilantonaki, Kübra Akman, Sıla Çalışkan (Buse Kayacan, Şeyma Ercan)
Galatasaray Daikin: Sude Hacımustafaoğlu, Gneitıng, Cuttino, İlkin Aydın, Ayçin Akyol, Tashiro (Bihter Yarkın, Eggleston, Duygu Düzceler)
Setler: 25-18, 23-25, 25-23, 25-15
Süre: 113 dakika (28, 30, 32, 23)